Devin Booker pourrait manquer une semaine de compétition

« Je suis incroyablement fier de la façon avec laquelle ils se sont battus ce soir. » Si Monty Williams se félicitait de la prestation de ses joueurs cette nuit, battus après une double prolongation face aux Nuggets, c’est en partie parce qu’ils devaient faire sans Devin Booker.

Le meilleur marqueur de l’équipe (23 points de moyenne) a manqué son premier match de la saison en raison d’une gêne aux ischio-jambiers, contractée en toute fin de match vendredi, également face à Denver.

On l’avait vu se tenir la cuisse, puis rejoindre le banc, et selon son coach, son absence pourrait se prolonger quelques jours : « Nous n’en sommes pas certains. On m’a dit qu’il pourrait être réévalué au jour le jour. Cela dépendra de comment il se sent, ce pourrait être une semaine de plus. »

Ce n’est en tout cas pas la meilleure des nouvelles pour les Suns. Après leur début de saison canon (cinq victoires en six matches), les hommes de l’Arizona sont rentrés dans le rang en perdant quatre de leurs cinq dernières sorties. Cette séquence a été perturbée par une série de rencontres reportées en raison du Covid-19.

Après deux défaites de suite en prolongation face à Denver, Phoenix ne rejoue que mercredi face au Thunder, avant de recevoir les Warriors le lendemain. L’équipe terminera sa semaine par le premier match d’une double confrontation sur le parquet des Mavs. Devin Booker pourrait donc manquer trois matches de plus.