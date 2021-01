Les Nuggets dominent encore les Suns après prolongation(s) !

Les Nuggets se rappelleront de ce week-end victorieux mais éreintant à l’issue de cette victoire en « back-to-back » décrochée en double prolongation à Phoenix. Comme la veille, le duo Murray-Jokic a été héroïque pour arracher ce succès qui tendait pourtant les bras aux Suns, privés de Devin Booker.

Dans le « money time » du quatrième quart-temps notamment, alors que Mikal Bridges aux lancers-francs et Chris Paul, auteur de son panier assassin à mi-distance à 12 secondes de la fin, pensaient peut-être avoir fait le plus dur (98-95). Jamal Murray sort alors le grand jeu en réussissant un step-back sur la tête de Deandre Ayton au buzzer pour forcer une première prolongation.

Nikola Jokic mange Frank Kaminsky

Nikola Jokic apporte un précieux relais à son meneur en allant chercher un 2+1 devant Frank Kaminsky, venu remplacer Deandre Ayton sorti pour six fautes, et trois lancers qui inversent complètement les rôles cinq minutes plus tard, Denver se retrouvant à +3 à 9 secondes de la fin (103-106).

En difficulté sur la dernière possession, Frank Kaminsky se rachète en trouvant Jae Crowder en position préférentielle pour égaliser avec seulement 7 dixièmes restants au chrono, et c’est reparti pour un tour !

Cette fois, les Nuggets ne laissent guère place au suspense en débutant la deuxième prolongation par un 13-4 salvateur. Déjà décisif 24 heures plus tôt, Nikola Jokic sert alors Monte Morris à deux reprises, pour un lay-up dans le trafic et un 3-points complètement ouvert avant d’ajouter un tir à quatre mètres et un hook pour faire définitivement pencher le match en faveur des hommes de Mike Malone (117-110).

Avec un jumpshot « à la CP3 », Jamal Murray se charge alors de finir le travail pour permettre à Denver de passer devant Phoenix au classement à l’issue de cette double confrontation (120-112).