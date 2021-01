[Stats & Highlights] Les Pelicans réagissent, les Pacers enchaînent, les Pistons et le Magic patinent

Indiana et Cleveland ont logiquement dominé Charlotte et Detroit. En revanche, le Magic s’est lourdement incliné à domicile, sans aucune réaction, face aux Kings d’un Buddy Hield en bonne forme.

Pour Bradley Beal, c’est l’histoire sans fin. Le meilleur marqueur de la ligue peut bien monter à 47 points, les Wizards ne gagnent pas et relancent les Pelicans, qui étaient pourtant dans le dur depuis quelques semaines.

Charlotte – Indiana : 106-116

Les Hornets auraient bien aimé ne pas affronter Domantas Sabonis, touché au genou. Mais l’intérieur est finalement en tenue et a encore réalisé une énorme rencontre avec 22 points à 9/10 au shoot, 11 rebonds et 10 passes.

Dès l’entame de match, les Pacers imposent leur basket, leur jeu collectif et prennent plus de quinze points d’avance. Charlotte répond et revient. Les deux équipes s’échangent les commandes mais en dernier quart-temps, Domantas Sabonis et compagnie accélèrent (Doug McDermott inscrit notamment 28 points) et l’emportent.

Hornets / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P.J. Washington 32 6/14 1/6 5/5 3 5 8 4 2 0 3 0 18 19 G. Hayward 40 6/14 1/4 3/4 1 0 1 4 1 0 1 1 16 12 C. Zeller 30 5/10 0/1 0/0 5 9 14 4 3 1 0 0 10 24 D. Graham 35 4/11 4/9 4/4 0 3 3 5 2 1 3 0 16 15 T. Rozier 33 8/18 3/9 1/2 0 4 4 3 1 1 0 1 20 18 M. Bridges 26 3/9 3/6 2/2 1 2 3 1 3 0 2 1 11 8 B. Biyombo 9 0/4 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 L. Ball 22 2/4 0/1 4/4 1 3 4 5 2 0 1 0 8 14 M. Monk 14 3/6 1/2 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 7 6 Total 37/90 13/38 19/21 11 28 39 28 14 3 11 3 106 Pacers / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 37 9/10 2/3 2/4 2 9 11 10 4 1 5 0 22 36 M. Turner 27 3/7 2/5 0/0 1 3 4 1 4 0 1 5 8 13 M. Brogdon 37 9/17 4/7 3/3 1 6 7 6 0 0 2 1 25 29 J. Lamb 21 1/6 1/5 0/0 0 4 4 4 3 0 0 0 3 6 J. Holiday 38 6/12 5/10 2/2 1 5 6 2 6 0 0 1 19 22 D. McDermott 28 12/22 1/5 3/3 1 4 5 0 0 0 1 0 28 22 G. Bitadze 11 1/4 0/2 0/0 1 3 4 2 0 0 1 2 2 6 T.J. McConnell 26 1/3 0/1 0/0 3 2 5 9 2 0 1 0 2 13 A. Holiday 15 3/7 1/2 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 7 3 Total 45/88 16/40 10/12 11 36 47 34 19 1 12 9 116

Cleveland – Detroit : 122-107

En début de saison comme maintenant, les Pistons peinent face aux Cavaliers. Pour ce second duel entre les deux franchises, Detroit a encore perdu beaucoup trop de ballons et Andre Drummond a de nouveau fait un grand match (23 points, 16 rebonds, 5 interceptions).

C’est d’ailleurs l’ancien pivot des Pistons qui a offert le plus gros écart de la rencontre en dernier quart-temps à ses coéquipiers. Les Cavaliers d’un Collin Sexton à 29 points ont réussi à se détacher à partir de la fin du troisième quart-temps, avant de s’imposer tranquillement dans les dernières minutes.

Cavaliers / 122 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Osman 27 4/8 2/5 0/0 0 1 1 2 3 0 0 0 10 9 A. Drummond 28 9/24 0/0 5/8 6 10 16 2 2 5 4 2 23 26 C. Sexton 35 10/14 1/1 8/10 0 5 5 5 2 2 5 0 29 30 D. Garland 31 6/11 2/2 0/0 1 1 2 4 1 2 3 0 14 14 I. Okoro 37 3/5 1/3 3/3 1 1 2 6 4 2 1 0 10 17 T. Prince 30 6/10 3/6 1/2 0 7 7 5 4 0 1 2 16 24 D. Wade 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Allen 20 5/7 0/0 0/0 0 1 1 0 2 1 1 2 10 11 D. Dotson 8 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 D. Windler 22 3/6 2/4 0/0 0 2 2 0 2 2 1 1 8 9 Total 47/87 11/21 17/23 8 29 37 24 22 14 16 7 122 Pistons / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 33 7/13 2/2 10/10 1 2 3 2 2 1 3 0 26 23 S. Bey 20 2/4 1/3 2/2 0 2 2 2 1 0 2 0 7 7 M. Plumlee 28 6/9 0/1 3/4 3 9 12 3 4 0 8 1 15 19 W. Ellington 33 6/11 4/8 1/1 0 2 2 1 1 2 1 0 17 16 D. Wright 30 3/8 1/3 4/6 1 3 4 7 1 3 2 1 11 17 S. Doumbouya 15 3/5 0/1 0/2 0 3 3 1 4 0 0 0 6 6 J. Okafor 5 1/2 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 3 I. Stewart 15 0/6 0/0 0/0 6 0 6 1 2 1 0 0 0 2 D. Rose 19 5/10 2/3 1/2 0 0 0 3 0 0 2 0 13 8 F. Jackson 2 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 S. Mykhailiuk 19 1/3 0/2 0/0 0 2 2 5 2 0 1 0 2 6 J. Jackson 22 2/9 0/3 0/0 1 4 5 3 3 0 3 2 4 4 Total 37/82 11/27 22/29 13 27 40 29 21 7 22 5 107

Orlando – Sacramento : 107-121

Soirée tranquille pour les Kings. Avec un Buddy Hield auteur sans doute de son meilleur match de la saison (29 points à 10/17 au shoot), Sacramento a rapidement mis la main sur la rencontre, en prenant onze points d’avance en premier quart-temps.

Il y aura ensuite 17 points d’écart avant la pause et 22 en seconde mi-temps. Orlando ne propose aucune réaction puisque Evan Fournier (25 points) et sa bande ne reviendront jamais sous la barre des 10 points de retard.

Magic / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval A. Gordon 26 1/9 1/3 0/0 1 4 5 5 4 0 4 0 3 1 J. Ennis III 19 3/4 1/1 1/2 0 1 1 0 5 1 1 0 8 7 N. Vucevic 33 11/18 2/2 2/2 2 7 9 2 0 0 1 0 26 29 C. Anthony 30 2/9 1/2 2/2 0 3 3 6 3 1 2 2 7 10 E. Fournier 30 7/15 3/8 8/8 0 3 3 4 2 0 1 3 25 26 G. Clark 26 1/6 0/5 0/0 3 1 4 4 1 1 0 0 2 6 D. Bacon 18 4/12 0/1 4/4 1 3 4 0 4 3 0 0 12 11 K. Birch 26 4/6 0/0 0/0 10 4 14 3 4 0 2 1 8 22 M. Bamba 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 J. Bone 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 T. Ross 27 7/16 2/3 0/0 0 3 3 1 0 2 2 2 16 13 Total 40/96 10/26 17/18 17 30 47 25 23 8 14 8 107 Kings / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Bagley III 22 7/14 1/3 1/5 8 4 12 2 2 1 3 0 16 17 H. Barnes 38 8/11 3/6 2/2 0 5 5 4 1 2 3 0 21 26 R. Holmes 32 8/11 0/0 4/6 5 7 12 3 5 0 2 0 20 28 D. Fox 39 4/17 1/5 7/8 1 7 8 10 5 0 2 1 16 19 B. Hield 38 10/17 7/12 2/2 0 5 5 3 2 3 1 1 29 33 C. Metu 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 G. Robinson III 12 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 R. Woodard II 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H. Whiteside 16 4/7 0/1 1/3 2 4 6 0 0 0 1 0 9 9 T. Haliburton 30 3/11 1/4 0/0 1 1 2 7 1 1 2 1 7 8 C. Joseph 13 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 J. James 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 45/92 14/33 17/26 17 33 50 30 18 8 15 3 121

New Orleans – Washington : 124-106

Stan Van Gundy avait publiquement demandé à ses deux stars de faire plus. Elles ont répondu avec brio. Zion Williamson et Brandon Ingram ont chacun marqué 32 points et provoqué la déprime de Bradley Beal.

L’arrière des Wizards a collé 47 points, dont 24 dans le troisième quart-temps pour maintenir les Wizards en vie (facilement dominés jusque-là), réussissant même à revenir à huit points d’écart en dernier acte. Mais Williamson et Ingram, encore eux, ont écarté ce possible comeback et redonné le goût de la victoire à New Orleans.