Trae Young et son escouade démarrent la rencontre de manière libérée, et prennent tous les shoots ouverts offerts sur un plateau par les Nets. Son duel avec Kyrie Irving est déjà intense, et les deux meneurs se répondent du tac-au-tac, et avec le sourire ! John Collins montre les muscles face à DeAndre Jordan, et voici les locaux qui prennent l’avantage (18-17). Mais Kevin Durant met quelques dunks sur Clint Capela, et la star de Brooklyn a le regard fermé des grands soirs.

Irving prend le relais de KD, et commence à semer la panique dans la défense des joueurs de Lloyd Pierce. Atlanta laisse un peu trop d’espaces en défense, et même si Capela tente de colmater les brèches laissées par ses coéquipiers, son équipe ne serre pas suffisamment la vis pour l’instant. Cam Reddish se montre de loin, et après les douze premières minutes, ce sont Hawks qui sont devant (27-26).

Le coup de chaud de James Harden

L’ancien ailier de Duke est en feu, mais James Harden lui répond. Le MVP 2018 allume de loin, lui met un step-back sur la truffe, et en deux temps, trois mouvements, il colle 11 points. Irving peut danser sur le banc, les Nets, quand ils se partagent la balle, semblent inarrêtables (43-39). Mais comme souvent depuis un mois, les joueurs de Brooklyn lèvent le pied. De’Andre Hunter convertit tous les tirs ouverts qui lui sont « proposés », et Young délivre caviar sur caviar.

Les seconds couteaux des Nets font beaucoup trop de fautes, et les hommes de coach Pierce squattent la ligne des lancers-francs. Irving tente de remettre les siens sur les rails avant la fin de la première période, mais les Hawks ont bien fermé leur raquette, et les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score de parité (55-55).

Les Hawks ne lâchent rien

Le duel Collins-Jordan fait des étincelles dans la peinture, et les deux intérieurs se cherchent à coup de dunk et de grands coups d’épaules sous le cercle. Si Irving trouve le panier très facilement, Young lui répond de loin. A son image, les Hawks prennent des tirs difficiles mais ça rentre, et ils reprennent la main (74-69). KD se retrousse les manches, et donne une petite leçon particulière aux jeunes Reddish et Hunter, mais le collectif des Nets patine toujours autant.

Sous le cercle, Collins met deux bâches de suite au pauvre Jeff Green, et Young ne cesse de demander à ses coéquipiers de courir. Atlanta montre de belles choses et Coach Pierce harangue les siens à continuer sur cette dynamique. Malgré un Irving facile en attaque, ce sont toujours les locaux qui conservent l’avantage à l’entame du dernier quart-temps (87-83).

Harden guide la « second unit » en cette entame de dernier quart, et le duo Timothée Luwawu-Cabarrot-Bruce Brown apporte du jus en sortie de banc. L’ancien Piston prend des rebonds précieux, et TLC marque de loin sur les tirs ouverts Il est félicité par Jordan sur le bord du terrain. Quant à Harden, il continue son petit festival offensif, et à l’entame du money time, Atlanta sent le souffle de Brooklyn dans le cou (102-101).

Joe Harris en facteur X

Le Big Three adverse prend le jeu à son compte, et les Hawks plient, mais ne rompent pas. Avec l’intensité en défense de Reddish et la vision de Young, les locaux élèvent leur niveau de jeu. La tension monte encore d’un cran, et Collins se bat sur chaque ballon pour maintenir les siens dans la rencontre. À deux minutes du terme, tout reste encore à faire après un superbe shoot mi-distance d’Irving (114-114). Reddish ne se cache pas et score sur Durant, pourtant pas avare d’efforts en défense. Harden a la balle de match, mais force un step-back de loin et le rate. Prolongation (116-116) !

Joe Harris prend Young en press tout-terrain, et Irving prend les choses en main en attaque. Jeff Green allume de loin, puis claque un gros dunk en transition après une interception de ce diable de Harris, qui se montre indispensable des deux côtés du terrain. Le shooteur des Nets est exemplaire, et peut lever le poing après une nouvelle interception sur Young, qui enchaine les mauvaises décisions. Luwawu-Cabarrot entre en jeu pour apporter sa défense, et coach Nash peut commencer à souffler. Harden provoque près du cercle, et conclut avec des lancers-francs. Les Nets ont transpiré, mais ils s’imposent à Atlanta au forceps (132-128).