Warriors – Wolves : James Wiseman envoie un message !

Les deux premiers choix de la dernière Draft, James Wiseman et Anthony Edwards, se sont livrés un beau duel pendant tout le match mais les absences de Karl-Anthony Towns et de D’Angelo Russell ont de nouveau pesé lourd.

C’est un premier quart-temps atypique auquel on a droit. Entre les deux fautes rapides de Kelly Oubre Jr et le 0 sur 7 aux tirs de Stephen Curry, les titulaires de Golden State ne marquent que quatre points, tous inscrits par Andrew Wiggins (19 points), mais la doublette Kent Bazemore – James Wiseman (25 points) permet tout de même aux Warriors de faire la course en tête malgré sept pertes de balle. Wiseman et Anthony Edwards (25 points) terminent d’ailleurs tous deux la période à 2 sur 2 de loin et huit points au total (23-21).

Sous l’impulsion du premier choix de la dernière Draft qui atteint vite les 15 unités, Minnesota repasse en tête (38-33). Avec un Curry altruiste mais toujours maladroit, c’est Kelly Oubre Jr. (20 points, 9 rebonds) qui prend ses responsabilités. L’ancien Sun marque 16 des 35 points de son équipe en deuxième quart-temps à 100% de réussite et lance un 23-9 qui inverse la tendance et voit les Warriors rentrer aux vestiaires avec sept points d’avance (58-51).

Le réveil de Stephen Curry

Malheureusement pour les Wolves, le troisième quart-temps est à sens unique. La défense de Golden State leur saute à la gorge, Andrew Wiggins lance la machine et le déluge commence !

Damion Lee (17 points) et Stephen Curry (16 points, 8 passes, 6 rebonds) allument la mèche et les Warriors passent un 25-7 à leur adversaire (92-67). Le double MVP se permet même de se retourner avant que son troisième tir de loin ne fasse mouche. Et il finit la période en enchainant une série de dribbles face à Anthony Edwards avant de le crucifier par une nouvelle banderille (95-75) !

À l’orgueil et grâce à l’adresse de Malik Beasley (25 points), Minnesota parvient à revenir à -12 mais les hommes de Ryan Saunders partent de trop loin pour vraiment inquiéter les Warriors. Vainqueur 123-111, Golden State balaie donc cette double confrontation pour se remettre en selle avant de se déplacer à Phoenix demain.