[Programme du soir] L’heure des retrouvailles à Houston…

La nuit débute à Atlanta, à 01h30 (beIN Sports Max 4) où les Clippers devront faire sans Kawhi Leonard et Paul George. Dans la foulée, John Wall et les Rockets reçoivent Russell Westbrook, Bradley Beal et les Wizards. C’est à partir de 02h00, à suivre en direct sur beIN Sports 1.

Enfin, à 03h00, le Jazz a l’occasion d’engranger une 8e victoire consécutive lors de la réception des Knicks.

