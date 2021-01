Théo Maledon, meneur de la classe biberon du Thunder

Le « process » mis en place par le Thunder cette saison, qui consiste à faire progresser les jeunes, a été un peu poussé à l’extrême la nuit dernière face à Portland. En l’absence du meneur vétéran George Hill, touché au pouce, Théo Maledon a connu sa grande première dans le cinq majeur.

Résultat des courses : aucun joueur titulaire ne dépassait les 22 ans dans le cinq de Mark Daigneault !

Aux côtés de Luguentz Dort (21 ans), Darius Bazley (20) et Théo Maledon (19), Isaiah Roby et Shai Gilgeous-Alexander (22 ans chacun) faisaient ainsi presque office de vieux briscards…

« C’est fou », a réagi Isaiah Roby, vétéran d’un soir. « Je me vois toujours comme un petit jeune qui est né en 1998, mais on a pas mal de gars qui sont nés dans les années 2000 dans cette équipe ».

C’est le 7e cinq majeur le plus jeune depuis 1970-1971 d’après The Oklahoman. « Ce n’est pas une question d’âge pour nous. C’est plus une question d’expérience, d’apprentissage et de croissance. Ça n’a pas d’importance si tu as 19 ou 35 ans. Ce sont les priorités pour nous, et c’est sans doute ce dont on est le plus fiers collectivement ».

En 22 minutes, Théo Maledon a apporté sa pierre à l’édifice avec 6 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. La situation ne devrait toutefois pas s’éterniser puisque George Hill devrait rapidement reprendre du service. « Juste le temps de retrouver sa capacité à agripper à nouveau le ballon », a précisé Mark Daigneault.