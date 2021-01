Brandon Clarke stoppé dans son élan

Auteur d’une très belle saison rookie avec ses 12.1 points de moyenne à 62% et 5.9 rebonds en 22 minutes, Brandon Clarke avait eu droit à quatre titularisations. Des récompenses dont il n’avait pas profité, compilant 9 points de moyenne sur ces quatre sorties.

« Je pense qu’il essayait de trouver sa place, son rôle dans ce cinq » se souvient dans les colonnes du Commercial Appeal Tyus Jones, avec qui il avait l’habitude de s’éclater dans la « second unit », et qu’il a retrouvé dans le cinq majeur en l’absence de Ja Morant. « On a besoin que BC soit le même en sortie de banc que dans le cinq majeur. »

Un message que l’intérieur s’est répété au cours d’une intersaison studieuse, saluée par son entraîneur Taylor Jenkins, destinée à le préparer à prendre la place de Jaren Jackson Jr. Il a fallu attendre quatre matchs, le temps de se remettre d’une blessure à l’aine, pour qu’il soit promu titulaire, et se montre : en neuf rencontres, il affiche ainsi 14.7 points et 6.7 rebonds. Il y a plus de déchet au tir, car il s’écarte davantage du cercle (47% aux tirs, 26% à 3-points), mais l’ancien Bulldog de Gonzaga est toujours aussi agressif, ce dont son équipe a besoin.

Memphis invaincu depuis cinq matches

« L’an passé, je préférais être sixième homme parce que j’étais plus à l’aise dans ce rôle » confie-t-il ainsi. « Mais maintenant, j’ai le sentiment que c’est ce dont l’équipe a besoin. Si je progresse, que je deviens le joueur que je peux être, j’aiderai l’équipe avec le cinq majeur. »

Il l’avait prouvé avec ses 21 points dans la victoire face aux Nets, puis en signant son premier double-double de la saison face aux Sixers. Fort du retour de Ja Morant et de la montée en puissance de Brandon Clarke, Memphis restait sur cinq victoires de rang ! Hélas, le test positif de Jonas Valanciunas a placé tout le monde en quarantaine, et les joueurs attendent de rejouer depuis le 18 janvier.

Quand les Grizzlies auront le feu vert pour rejouer, ils pourront donc compter sur un Brandon Clarke toujours aussi remonté. Mais Jaren Jackson Jr est sur le retour, et le sophomore devrait retrouver sa place sur le banc…