Brandon Clarke se prépare à être titulaire en début de saison avec Memphis

Brandon Clarke a été l’une des belles surprises de l’exercice 2019/20 pour les Grizzlies. 21e choix de la Draft 2019, l’ancien pensionnaire de Gonzaga ne s’est pas arrêté là et est revenu à Memphis après l’épisode de la « bulle », afin de continuer à travailler sur son jeu.

Le poste 4 a particulièrement bossé sur son tir extérieur, en regardant beaucoup de vidéos de « stretch four » comme Dirk Nowitzki, Kevin Durant ou encore son coéquipier Jaren Jackson Jr. « Ça va faire une sacrée différence », promet-il. S’il affichait à un bon pourcentage de loin (35.9% de réussite), Brandon Clarke aspire à shooter davantage, lui qui ne prenait à peine plus d’un tir par match en moyenne à 3-points la saison passée.

« Il a réalisé une intersaison incroyable », commente son coach, Taylor Jenkins. « Il a été volontaire et impliqué dans sa volonté de bosser son jeu, sur son corps, à vouloir rester en bonne santé, sachant que son rôle allait continuer à grandir avec le temps ».

Nouvelle saison, nouveau défi

Celui-ci pourrait effectivement évoluer vers un rôle de « starter », en tout cas en début de saison, le temps que Jaren Jackson Jr. retrouve la forme après avoir été victime d’une déchirure du ménisque du genou gauche.

« Si je peux élever mon niveau et être le joueur dont je sais que je peux devenir, je peux aider le premier cinq, mais ça ne me dérange pas de sortir du banc. Je ferais tout ce que coach Jenkins attend de moi », déclare l’intéressé qui n’a débuté que quatre matchs lors de sa saison rookie. « Si je venais à débuter, je vais devoir apprendre à mieux jouer avec les gars qui commencent. Apprendre à mieux jouer avec Ja (Morant), Jonas (Valanciunas) et Dillon (Brooks). Juste apprendre à travailler avec eux, entrer dans le moule de leur attaque et voir comment je peux les aider quand je suis sur le terrain avec eux ».