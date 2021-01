Sans briller, les Clippers de Kawhi Leonard décrochent une 7e victoire de rang face au Thunder

Car c’est Serge Ibaka qui prend possession de la raquette en début de rencontre, et si Isaiah Roby semble avoir tous les ballons d’attaque pour le Thunder, les Clippers font bien tourner la balle. Le shoot de Kawhi Leonard est en place et l’entrée d’Ivica Zubac confirme que, sans Al Horford, la raquette d’OKC sonne particulièrement creux. Le Croate effraie ses adversaires et se permet même de remonter le ballon et de servir « The Klaw » ligne de fond.

Los Angeles a déjà mis la main sur le match, mais les autres remplaçants de Tyronn Lue ne sont pas tous efficaces, à l’image du duo Patrick Patterson – Lou Williams qui a le feu vert pour dégainer de loin, mais qui ne met rien.

Kawhi Leonard en patron

Darius Bazley se met en évidence côté Thunder, alors que Shai Gilgeous-Alexander est clairement la cible de la défense californienne, qui l’attend à plusieurs à chaque fois qu’il contourne l’écran et semble se diriger dans la raquette. À la mi-temps, l’écart est toujours là (56-45) mais les Clippers sont loin d’être souverains.

Blessé, Patrick Beverley est resté aux vestiaires mais Reggie Jackson le seconde parfaitement et apporte un gros boost offensif. Problème : George Hill rentre quelques tirs et SGA trouve quelques espaces. OKC recolle, et la zone tentée par Tyronn Lue ne casse pas leur rythme. Il faut que Kawhi Leonard prenne les choses en main, à 3-points ou au dunk, pour remettre de l’ordre, avec également un petit tir au buzzer du troisième quart-temps (85-73).

Paul George n’est lui clairement pas dans un grand soir, alors que le Thunder revient encore, à l’énergie, avec l’aide des rebonds offensifs. Les Clippers ne sont pas loin de la panique, même s’ils continuent à faire tourner le ballon en espérant que leurs 3-points finiront bien par rentrer. En face, c’est Mike Muscala qui essaie d’enclencher le hold-up mais ses tirs ne font que heurter le cercle. Il finira ainsi la rencontre à 1/9 de loin alors que les réussites extérieures de Nicolas Batum puis Paul George donnent de l’air aux Clippers.

George Hill fait espérer Oklahoma City

Avec 17 points d’avance (100-83) à l’approche des quatre dernières minutes, Los Angeles a de quoi voir venir, mais George Hill se met à enfiler les paniers comme des perles, et un 13-2 du Thunder relance tout…

Il n’y a plus que deux possessions d’écart à l’entrée des deux dernières minutes, mais Mike Muscala rate encore le tir qui aurait permis au Thunder de croire au hold-up. Car derrière, Kawhi Leonard, agacé par le marquage physique de Luguentz Dort, réussit à placer un dunk ligne de fond et ça devient trop compliqué pour Oklahoma City.

Sans briller, Los Angeles engrange en tout cas une 7e victoire de suite (108-100) grâce aux 34 points, 9 rebonds et 8 passes de Kawhi Leonard. De quoi revenir à égalité des Lakers (13-4) en tête de l’Ouest.