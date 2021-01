Les Wizards de retour aux affaires ce dimanche

« Les Washington Wizards vont jouer un match de basket ce soir ». Sur Twitter, le compte officiel de la franchise de la capitale fédérale a exprimé un soulagement sobre pour annoncer le retour aux affaires de l’équipe.

Bradley Beal et ses camarades joueront donc bien à San Antonio cette nuit (02h00, heure française), 13 jours après leur dernière rencontre disputée, face aux Suns. C’était donc le 11 janvier, avant que la NBA ne doive reporter les six matchs suivants (Utah, Detroit, Cleveland x2, Charlotte et Milwaukee), la faute au Covid-19.

Il faut dire que le vestiaire de Scott Brooks a été particulièrement touché, avec au moins six joueurs contaminés durant la période, et la nécessité de laisser passer l’orage. Six rencontres reportées qui vont également compliquer la deuxième partie de saison du groupe, qui devra ainsi jouer 41 matchs en 67 jours pour boucler la campagne !