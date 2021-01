Sans ses stars, Minnesota retrouve des couleurs face aux Pelicans

Toujours pas de Karl-Anthony Towns sur le parquet, mais ce n’est pas le seul absent côté Wolves puisque Juancho Hernagomez et surtout D’Angelo Russell manquent à l’appel. C’est donc avec un cinq improbable que Minnesota attaque cette rencontre face aux Pelicans, et avec Ricky Rubio aux manettes, il y a plus de discipline et d’organisation. Le problème, c’est que l’Espagnol a bien du mal à contenir Eric Bledsoe, et les Pelicans sont devant (11-8).

Cela va d’un panier à l’autre avec du mouvement, de la projection vers l’avant, et finalement peu de défense des deux côtés. Ce n’est pas du grand basket mais ça permet à Zion Williamson de s’offrir un coast-to-coast qu’il termine avec un dunk à deux mains. Il n’y a pas de contestation donc autant aller au bout (20-12). Les Pelicans passent en zone mais les rotations sont tellement lentes que Minnesota la piège rapidement, et c’est Jarred Vanderbilt puis Nazr Reid qui en profitent (20-17). Le match s’équilibre, et pour répondre à un très propre Brandon Ingram, Minnesota peut compter sur l’adresse de loin d’Anthony Edwards (29-28).

Zion Williamson esseulé

Après avoir cavalé tout le premier quart-temps, la fatigue se fait déjà ressentir, et le début de deuxième quart-temps est une bouillie de basket. Un festival de balles perdues et de shoots ratés, et c’est un peu Zion Williamson contre le reste du monde. La star des Pelicans est quasiment le seul de son équipe à trouver le cercle, et comme il devient prévisible, il se fait monstrueusement bâcher par Jaden McDaniels ! Minnesota joue un poil mieux, et Jordan McLaughlin donne l’avantage sur un 3-points après avoir enrhumé Williamson (39-38).

Le retour d’Ingram fait du bien aux Pelicans, et il se signale illico par un panier avec la faute (45-44). Cela reste poussif, et Vanderbilt profite d’une belle passe dans le dos pour secouer le cercle (49-50). C’est finalement Bledsoe, sur un tir à la sirène, qui redonne l’avantage aux Pelicans avant de rejoindre les vestiaires (64-63).

Onze tirs ratés de suite !

Les Pelicans ne maitrisent pas leur sujet, et ils vont craquer au début du 3e quart-temps. La défense est statique, et elle prend l’eau sur le moindre drive. Beasley, un arrière, s’offre un coast-to-coast puis Vanderbilt prend un rebond offensif sans la moindre opposition. Stan Van Gundy enrage, et ses joueurs sont à -10 (79-69) ! Et le pire, c’est qu’il n’y aucun sentiment de révolte. Ingram a les bras ballants, et le « body language » est terrible chez les Pelicans.

En face, à défaut d’être géniaux, les Wolves montrent de l’enthousiasme et Jarrett Culver puis Edwards plantent sur des 3-points sans véritable contestation (85-72). Ce quart-temps est une purge pour les Pelicans puisqu’ils ratent 11 tirs de suite, et le terminent avec un affreux 4 sur 25 aux tirs.

Pour plier l’affaire, les Wolves signent un 8-0 pour attaquer le dernier quart-temps (95-78). Grâce à Eric Bledsoe qui profite des gros écrans de Williamson, les Pelicans tentent un baroud d’honneur, et ils reviennent à -10 à deux minutes de la fin (103-93). L’exploit semble improbable, et c’est Beasley dans le corner, qui plante le 3-points qui soulage les Wolves.

Mais Brandon Ingram ne lâche rien, et le voilà qui empile les 3-points (116-110). C’est hélas trop tard, et c’est le duo Reid-Beasley qui assure la victoire de Minnesota (120-110). Ce n’est que la 2e en 13 matches !