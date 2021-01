La NBA annule la deuxième faute technique injustement attribuée à Draymond Green

Le corps arbitral en charge du match entre Golden State et les Knicks avait commis une erreur en expulsant Draymond Green après un nouvel écart verbal de l’intérieur des Warriors, et la NBA a logiquement annulé cette deuxième faute technique. Cela ne changera pas le résultat du match, ni compensera quoi que ce soit, mais ça permet à Green de compter une technique de moins au compteur, et comme la NBA les décompte, ça peut avoir son importance en fin de saison.

Au départ, on le rappelle, Green s’était emporté contre James Wiseman, trop lent à prendre sa position en attaque, et l’un des arbitres avait cru que Green s’en était pris à lui…

« J’essayais juste de me placer au poste, mais il m’a envoyé le ballon trop tôt », avait déclaré James Wiseman. « C’était un de ces moments où il a dû me crier un truc du genre « Attrape la balle », mais vraiment c’est tout. Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre l’a sorti. C’était un moment bizarre ».

Dès la mi-temps, l’arbitre principal Ben Taylor avait reconnu auprès de Steve Kerr que son assesseur John Butler s’était trompé en estimant que Draymond Green lui avait crié dessus. Mais le mal était fait. L’intérieur n’a pas pu réintégrer son équipe pour autant, et Golden State a perdu le match.

Après la rencontre, Green avait posé une question intéressante : pourquoi la NBA ne permet pas aux arbitres de revenir en arrière après ce type d’erreur ?

« Je suis juste un peu confus », a-t-il réagi. « Les officiels peuvent se réunir et prendre une décision sur n’importe quel coup de sifflet pendant le match, mais quand il s’agit d’une technique qui était clairement la mauvaise décision, parce qu’un officiel imaginait que je lui parlais alors qu’en fait je ne le faisais pas, ça ne peut pas être annulé ? Peut-être qu’il est temps de se pencher sur cette règle. J’aimerais savoir clairement pourquoi c’est la règle, si s’en est une ».