Draymond Green expulsé sur un malentendu

L’image a déjà fait le buzz. À moins de deux minutes de la mi-temps entre les Warriors et les Knicks, Draymond Green a écopé d’une deuxième faute technique injustifiée alors qu’il était frustré contre James Wiseman pour ne pas avoir tenu sa place poste bas, le forçant à perdre la balle.

Croyant que les mots de Green lui étaient destinés, un des arbitres n’a pas hésité à dégainer malgré le plaidoyer de tout le banc de Golden State. En revoyant les images, les arbitres ont toutefois fait le me culpa.

« Ils sont venus me voir pour me dire qu’il avait commis une erreur, » confiait Steve Kerr après la rencontre. « Il n’a pas réalisé que Draymond criait vers son coéquipier. »

Pour Green, ce serait bien que la NBA revoie son réglement. « Je suis un peu confus car les arbitres peuvent siffler plein de choses, et revenir dessus, mais pas une technique alors qu’ils se sont trompés. Il est peut-être temps de revoir cette règle. J’aimerais plus de clarté sur cette règle, qui finalement n’en est pas une. C’était un match important pour nous, et puis il y a aussi la question de la morale pour une équipe très jeune. C’était une situation vraiment difficile. »

Quant à Wiseman, il a donné sa version des faits : « Draymond m’a dit d’attraper le ballon ou quelque chose comme ça. Mais c’est tout… Je n’ai pas compris ce qu’il s’est passé, et pourquoi l’arbitre avait décidé ça, mais j’imagine que c’est le basket… Mais j’étais gêné car il n’y avait rien d’important du tout. »

Résultat, une technique et une expulsion de plus pour Green…