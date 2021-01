Face au Magic, Malcolm Brogdon délivre les Pacers en prolongation

« Les deux équipes ont bataillé, les Pacers ont juste réussi une action de plus que nous. » En quelques mots, Nikola Vucevic résume la physionomie de cet affrontement entre Pacers et Magic. Un match marqué par 17 changements de leader au score et par 9 égalités. Que les deux équipes aient à disputer une période de cinq minutes supplémentaires n’avait donc rien de surprenant.

Orlando se retrouve pourtant à deux reprises en position de clore les débats. Une première fois à la fin du temps réglementaire quand Evan Fournier ressort un bon ballon pour trouver Terrence Ross à 3-points.

Aaron Gordon et Domantas Sabonis, proches du triple-double

Ce même Terrence Ross est servi sous le cercle, sur la possession suivante, par un Nikola Vucevic pris mollement à deux par la défense des Pacers. Avec ses cinq points de suite, le 6e homme du Magic vient d’offrir deux points d’avance à son équipe à une minute du terme (106-108).

Et comme Malcolm Brogdon est beaucoup trop court dans sa réponse, Orlando se retrouve en position de force. Nikola Vucevic, auteur d’un nouveau bon double-double mais à la peine avec son tir (10/29), ne parvient pas à tuer le match. Pire, après une remise en jeu d’Aaron Gordon, Orlando perd la possession. Avec 10 secondes à jouer, Domantas Sabonis prend alors ses responsabilités en allant droit au cercle face au Monténégrin.

La dernière possession du Magic, brouillonne, ne donne rien, pas davantage que la tentative de Sabonis au buzzer, qui ne déclenche pas à temps. Prolongation logique pour ces deux équipes qui ont su s’appuyer sur une diversité de ressources offensives. À Orlando, Vucevic a pu compter sur l’activité de Gordon, tout près du triple-double.

Alors que le héros de l’autre soir, Cole Anthony, faisait dans la discrétion, Dwayne Bacon se montrait à son avantage en sortant du banc floridien avec quelques finitions très athlétiques au cercle. En termes de boosteur offensif, on peut citer Jeremy Lamb, sur l’autre banc. Quasiment invisible en première période, l’arrière a inscrit la majorité de ses 22 points après la pause, et semblé confirmer que sa longue convalescence est désormais derrière lui.

Evan Fournier prend les choses en main

À l’instar de Gordon, Sabonis a lui aussi échoué d’un rien pour atteindre le triple-double. En plus de 5 interceptions, il a de nouveau affiché une bonne relation avec son compagnon de raquette, Myles Turner, auteur d’un retour convaincant (22 points, record en saison égalé) après deux matches ratés de suite.

Mais durant cette prolongation donc, un autre homme prend les choses en main : Evan Fournier. Avec un « runner » d’abord, une faute provoquée pour obtenir les lancers puis un tir primé qui tombe dans le cercle après un rebond, le Français semble décidé à faire la décision dans ce match (110-115). Malheureusement pour le Magic et lui, Domantas Sabonis est beaucoup trop puissant pour Vucevic dessous et Indiana recolle (117-118).

À 20 secondes du terme, Fournier peut tuer le match mais son tir fait « in and out ». Brogdon, qui s’était fait refuser un panier à 3-points quelques secondes plus tôt pour avoir marché sur la ligne, hérite du cuir derrière l’arc : ça rentre et cette fois, ça compte. Evan Fournier a une toute dernière bonne occasion, c’est raté.

Victoire des Pacers (9v-6d) qui disputent une double rencontre à domicile face aux Raptors à partir de dimanche. Le Magic (7v-9d) en fait de même face aux Hornets.