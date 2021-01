Thaddeus Young investit à son tour dans le basket australien

On ne connaissait pas l’intérêt de Thaddeus Young pour le basket australien. Selon Marc Stein, du New York Times, l’ailier des Bulls est pourtant sur le point de devenir actionnaire minoritaire des Brisbane Bullets, une formation de la National Basketball League (NBL) australienne.

Son arrivée dans le capital va lui permettre de rejoindre un certain Kevin Martin, son ancien coéquipier chez les Wolves. Ce dernier est en effet depuis plus d’un an l’un des principaux actionnaires du club australien. L’ancien joueur des Kings avait pris la tête d’un groupe d’actionnaire qui devait posséder à terme 75% de la franchise.

L’investissement d’anciens ou encore joueurs NBA en NBL n’est pas nouveau. C’est même une tendance qui s’est confirmée ces dernières années : Zach Randolph, Josh Childress et Al Harrington ont mis des billes dans le club de South East Melbourne Phoenix, et Shawn Marion l’a fait avec les Breakers.