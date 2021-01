Photos officielles de la Cosmic Unity, nouvelle chaussure performance de Nike

Un peu plus d’un mois après avoir été teasées par Anthony Davis, la Cosmic Unity se dévoile en visuels.

Chaussure performance sans signature, elle succède à cette Air Zoom BB NXT qu’on avait beaucoup appréciée et qui était d’ailleurs arrivée également en noir et vert. Le bas du modèle rappelle la Question d’adidas, l’arrière la gamme Kyrie et son œil omniprésent, tandis que le système de laçage nous ramène lui à la Jordan 34. Mis à part le design, on ne peut pas dire grand chose de plus pour l’instant.

Elle devrait pourtant débarquer dans les prochaines semaines, au prix de 150 dollars selon Hype Beast.

