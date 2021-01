Sacramento, la défaite dans la peau

L’arrêt de la série historique à plus de 120 points encaissés n’a pas suffi à contenter les Kings, défaits 115-96 par les Clippers hier soir. Après avoir commencé la saison par 3 victoires en 4 matchs, le club a perdu 9 de ses 11 rencontres depuis et reste sur quatre revers de suite. « Je déteste perdre » souffle De’Aaron Fox, meilleur marqueur de son équipe avec 25 points après son record en carrière inutile à 43 unités.

« Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je suis sûr que le reste de l’équipe déteste ce sentiment aussi. On doit trouver une solution. Ce n’est pas cool de laisser les adversaires penser qu’ils vont passer une soirée tranquille contre nous. » Marvin Bagley acquiesce. « On ne peut pas continuer à perdre » peste l’intérieur. « Ce n’est pas un sentiment agréable d’avoir une chance de gagner un match puis de le perdre. On doit trouver une solution. »

Victoire obligée contre les Knicks demain

Ils n’en ont pas trouvées hier soir quand les Clippers ont repris les devants dans le deuxième quart-temps et fait le trou dans le troisième, après avoir pourtant remporté le premier 29-25.

Il y a bien eu deux sursauts d’orgueil (un 10-2 puis un 13-4), mais l’équipe en face était trop forte, trop loin, et les Kings ont une nouvelle fois dû encaisser.

« Évidemment c’est frustrant » abonde le rookie Tyrese Haliburton. « C’est un peu toujours la même chose, il faut espérer réparer tout ça. Si on ne le fait pas, le résultat restera le même. On sait qu’on doit être meilleur. On ne peut pas changer le résultat de ce match, mais on peut aller de l’avant et se préparer pour le prochain. »

Rendez-vous face à New York demain avant de partir pour un « road trip » de six matchs. « Il faut apprendre de nos erreurs, de nos défaites » positive tout de même Luke Walton. « On sait qu’on n’est pas cette équipe, mais si on refait les mêmes erreurs dans deux jours, c’est une opportunité de progresser gâchée. Malheureusement, ces leçons sont frustrantes et douloureuses, mais on doit apprendre. » Encore et toujours…