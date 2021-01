Justice : première victoire pour Zion Williamson

Embourbé dans une sombre et farfelue histoire d’agents au moment de quitter Duke pour la NBA, Zion Williamson a obtenu une première victoire judiciaire mercredi. Un juge fédéral de Caroline du Nord lui a délivré un jugement partiel dans son procès contre une ancienne agent, qui poursuit la star des Pelicans et lui réclame 100 millions de dollars de dommages-intérêts pour rupture de contrat abusive.

Dans son jugement sur le fond, la juge Loretta C. Biggs a annulé l’accord initial signé entre Zion Williamson et Gina Ford, de l’agence Prime Sports Marketing, estimant qu’il ne répondait pas aux prérogatives de la loi de Caroline du Nord sur les agents sportifs assermentés.

Plus précisément, Loretta C. Biggs a estimé que que Williamson était un étudiant-sportif à Duke lorsqu’il s’est engagé avec l’agence de Gina Ford et qu’il n’avait pas été déclaré définitivement inéligible par la NCAA.

Par ailleurs, Gina Ford n’était pas une agent agréée en Caroline du Nord et l’accord ne comportait pas les avertissements requis par la loi. Elle a par ailleurs confirmé Zion Williamson et sa famille avaient fait savoir à Gina Ford qu’ils mettaient fin au contrat et l’annulaient.

Pour l’avocat de Zion Williamson, ce mercredi était « une bonne journée pour la vérité et la justice ».

« Nous sommes reconnaissants à la Cour d’avoir invalidé le contrat sur le fond, conformément aux exigences claires et pertinentes de la loi de Caroline du Nord », a ainsi expliqué Jeffrey S. Klein dans un communiqué. « La Cour a confirmé que les faits réels comptent, ce qui, espérons-le, servira de mise en garde aux agents sans scrupules qui cherchent à s’attaquer aux étudiants-sportifs ».