Le MVP de la nuit : Collin Sexton s’invite à la table des très grands

Rares sont les occasions où les Cavs sont dans la lumière, cette saison encore. Même s’ils effectuent un début de saison très honorable malgré de très nombreuses absences, les hommes de JB Bickerstaff ont peu d’opportunités pour attirer l’œil du grand public et voulaient donc répondre présent à l’occasion de la venue des Nets. D’autant que ces derniers étrennaient leur super « Big Three ».

Sur le papier, il fallait au moins un miracle pour que les Cavaliers soutiennent la comparaison avec la bande de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant.

Celui-ci a été incarné par Collin Sexton, de retour après 15 jours d’absence et auteur d’une prestation XXL (42 points, 5 passes décisives) qui a mené Cleveland jusqu’à une incroyable victoire en double-prolongation.

« C’est la récompense de tout le travail que j’ai accompli, en particulier sur mon tir », a-t-il déclaré après la rencontre. « Je crois avoir débuté à 0/5, mais j’ai gardé confiance en moi et mes coéquipiers également. Ils me disaient de ne pas me précipiter, que les tirs allaient rentrer, que ça allait payer. J’ai juste écouté mes coéquipiers et m’ont coach qui m’ont nourri pendant tout le match. »

20 points de suite dans les deux prolongations !

Après avoir raté l’occasion de tuer le match dans les dernières secondes du quatrième quart-temps, Collin Sexton a littéralement pris feu à la fin de la première prolongation, avec un panier miraculeux après un rebond offensif et un 3-points qui a forcé une deuxième prolongation. Sur sa lancée, le meneur a claqué deux nouveaux missiles derrière l’arc, un step-back puis deux nouveaux paniers à 3 points, le dernier inscrit sur la tête de Kevin Durant.

Au total, Collin Sexton a scoré 20 points de suite afin de sauver son équipe d’abord puis de tuer le match. Son nouveau coéquipier Taurean Prince, tout droit venu de Brooklyn et également précieux cette nuit, a ainsi déclaré qu’il y avait du Kyrie Irving dans la performance du MVP de la nuit. Il faut dire qu’il avait été sélectionné en 2018 pour prendre la suite avec le choix des Celtics, et qu’il porte le même numéro. « J’ai clairement accepté le défi » a-t-il répondu à propos de la comparaison. « Je savais que ce ne serait pas facile, car c’était Kyrie… »

Un Kyrie Irving impressionné et très heureux pour son adversaire et successeur. « Je souriais en le voyant mettre ses tirs. C’est la NBA qu’on aime » confiera le meneur des Nets.

« Clairement, il nous a tous impressionnés », a poursuivi JB Bickerstaff. « Voilà un joueur qui n’avait plus joué depuis un moment, mais qui a prouvé à de nombreuses reprises à tous ses détracteurs qu’il n’est pas effrayé dans les moments importants et qu’il aime sentir cette pression. Ils sont peu dans la ligue à avoir le courage et la capacité de faire ce qu’il a fait ce soir. Il nous a guidés jusqu’à la victoire. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent sur lui, mais il y a vraiment peu de joueurs dans la ligue à pouvoir faire ça ».