Le Heat trop solide pour les Raptors

Encore une fois, Miami est privé de plusieurs éléments importants – Jimmy Butler, Tyler Herro, Avery Bradley – mais les finalistes 2020 n’en souffrent pas en ce début de match. Ils résistent bien à la grosse entame de Kyle Lowry, qui inscrit les sept premiers points de son équipe. Par la suite, le meneur va disparaître offensivement…

Les deux équipes commencent déjà à allumer de loin, à 3-points. Duncan Robinson notamment. Mais ce sont les ballons perdus des Raptors qui offrent le plus d’opportunités au Heat (23-29). En début de deuxième quart-temps, Toronto est étouffé et patine en attaque. Avec l’énergie de Terence Davis, les Canadiens réagissent et passent un 9-0. Si bien qu’à la pause, les champions 2019 sont devant au tableau d’affichage (58-56).

Comme lors du premier quart-temps, le retour des vestiaires est marqué par la domination des shooteurs.

Les deux formations se répondent avec des tirs primés et Kendrick Nunn connaît son coup de chaud, la différence se fait. Il envoie deux tirs à 3-pts de suite et seconde Kelly Olynyk, qui lui inscrit huit points, dans un 21-9.

Une panne offensive de sept minutes

Miami a pris les commandes (83-88) et enfonce le clou en dernier acte avec Bam Adebayo qui insiste à l’intérieur puis les extérieurs qui pénètrent facilement. Là encore, Kendrick Nunn se régale près du cercle. De plus, la défense de zone de Miami bloque les Raptors. Ces derniers ne peuvent marquer que quatre points en sept minutes !

Goran Dragic conclut la partie avec deux shoots à 3-points et là, l’écart est trop important. Il n’y aura pas de réaction et Toronto doit s’incliner (102-111). Déjà bon contre Detroit, Kendrick Nunn est l’homme du match avec 28 points à 9/12 au shoot en sortie de banc.

Les Raptors ont bien résisté mais ils ont encore manqué de solutions offensives en fin de rencontre et ont également trop peiné à freiner le rythme à 3-points du Heat. Les Floridiens enchaînent ainsi une deuxième victoire de rang, alors que la série de trois succès de suite des Raptors se termine.