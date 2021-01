Les Warriors invoquent les esprits de l’Oracle Arena pour laminer San Antonio

Pour leur première sous le maillot hommage à Oakland, les Warriors ont livré une performance digne des plus beaux jours de l’Oracle Arena. Ils ont mené de bout en bout derrière un festival de Curry (26 points, 11 rebonds, 7 passes), tout en limitant San Antonio à 4 sur 33 à 3-points.

Sur la lancée de leur hold-up contre les Lakers, les Warriors commencent cette rencontre sur les chapeaux de roue. Leur défense saute à la gorge des Spurs, mettant leur attaque en rythme. Le trio Curry – Oubre Jr – Green montre la voie avec 25 points en premier quart-temps et un tir primé du double MVP donne 17 points d’avance aux locaux (35-18). San Antonio parvient tout de même à stopper l’hémorragie grâce à l’entrée de Patty Mills et aux quatre pertes de balles adverses (36-24).

Stephen Curry écœure les Spurs

Grâce à Trey Lyles et Rudy Gay, les hommes de Gregg Popovich confirment leur sursaut en passant un 7-0 à Eric Paschall et au deuxième cinq normalement performant de Golden State (36-31). Il faut le retour des titulaires pour voir les Dubs réagir. Steve Kerr met Stephen Curry dans des pick & roll proche de la ligne du milieu de terrain avec Draymond Green et la défense de San Antonio vole en éclat.

Le double MVP fait systématiquement payer les Texans, que ce soit en artillant de loin ou en envoyant James Wiseman (20 points, 6 rebonds, 4 passes) au dunk à de multiples reprises. La panique créée par le meneur des Warriors, bien épaulé par une défense qui maintient San Antonio à 32% aux tirs, débouche sur un 16-0 qui repousse les Spurs à -19 à la pause (64-45).

San Antonio joue son va-tout

Face au festival de Stephen Curry, les Spurs se résignent à passer en boîte. Et si les Warriors ont besoin de quelques possessions pour s’adapter, permettant à DeMar DeRozan (15 points) et Dejounte Murray (22 points) de réduire l’écart, la défense de Lonnie Walker IV n’est pas assez agressive pour ralentir la star adverse. Stephen Curry continue d’être agressif et de créer pour ses coéquipiers avec ou sans le ballon. James Wiseman et Kent Bazemore se régalent alors et San Antonio reste dans les cordes (90-71).

Malgré un retour à -14, les Spurs ne font jamais douter Golden State. Les hommes de Steve Kerr enchaînent donc une deuxième victoire de suite convaincante pour dépasser leur adversaire du soir au classement de la conférence Ouest, avant d’affronter les Knicks demain.