Avant de se déplacer chez les Suns (deux fois), les Mavericks, le Heat et les Spurs, les Nuggets ont d’abord pu compter sur la réception du Thunder cette nuit pour refaire le plein de confiance et retrouver un bilan équilibré (7 victoires pour 7 défaites).

Victorieux avec la manière, et sans être véritablement inquiétés, dans le sillage d’un Nikola Jokic toujours aussi rayonnant, les hommes de Michael Malone ont réussi l’une de leurs performances les plus abouties de la saison. De bon augure avant le plus long « road trip » de leur première partie d’exercice.

Un succès convaincant et qui s’est essentiellement construit en défense, OKC ayant terminé la partie à 42% aux tirs, 33% à 3-points et avec 19 ballons perdus. Ce qui a logiquement ravi le coach Denver, comme confié au Denver Post.

Rebond en défense

« Tout ce que j’ai martelé chaque jour [depuis le début de saison] s’est vérifié : lorsque nous défendons, nous l’emportons. Comme je l’ai dit à mes joueurs après le match, je sais que je radote. Mais c’est tellement vrai. »

Alarmiste à ce sujet en début de saison, Michael Malone a également pu se réjouir cette nuit de la domination au rebond de ses joueurs : 58 à 41, dont 18 offensifs qui se sont transformés en 32 points sur seconde chance.

Que ce soit Nikola Jokic (12), Paul Millsap (12), JaMychal Green (8) ou Isaiah Hartenstein (7), les intérieurs des Nuggets ont fait la loi contre des Isaiah Roby, Darius Bazley, Mike Muscala et Aleksej Pokusevski démunis dans ce secteur de jeu, côté Thunder.

Pour autant, Monte Morris estime que Denver doit encore travailler dur.

« J’ai la sensation que nous ne sommes pas vraiment si près que ça de notre plein potentiel, mais nous progressons et nous remontons la pente. Cela démontre à quel point nous pouvons être bons. »

Le « very small ball » comme moteur du banc

À l’image de toute son équipe, le meneur remplaçant a livré une copie satisfaisante cette nuit. En sortie de banc, son association « very small ball » avec Facundo Campazzo et PJ Dozier a d’ailleurs été l’une des clés du succès des joueurs du Colorado, qui ont pu s’appuyer sur un banc performant pour renverser OKC en première mi-temps.

Interrogé à propos de l’utilisation de sa triplette de petite taille après le match, Michael Malone a avoué à demi-mot s’être justement inspiré de ce qu’avait réalisé — avec réussite — le Thunder du trio Chris Paul – Dennis Schröder – Shai Gilgeous-Alexander la saison dernière.

« Lorsque nous avons pris la décision de recruter un joueur comme [Facundo Campazzo], en sachant que nous avions déjà Monte [Morris] et PJ [Dozier], nous avons eu une longue discussion à ce propos. Du genre : ‘Si nous ne pensons pas pouvoir jouer de cette façon, ne le faisons pas, mais si nous pensons pouvoir le faire, alors essayons !’. Je ne dirais pas que j’ai trouvé mon inspiration là-dedans, mais nous avons vu avec San Antonio, Dallas, Golden State et OKC l’année dernière que le jeu devenait de plus en plus petit, avec davantage de créateurs, de polyvalence. Et nous avons évidemment beaucoup de ces caractéristiques dans notre effectif. »

Reste désormais à savoir si les Nuggets confirmeront leurs progrès observés cette nuit en passant sans encombre ce test grandeur nature qui les attend en déplacement.