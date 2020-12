Ballons perdus et défense douteuse : Mike Malone tire la sonnette d’alarme à Denver

« J’aimerais dire que les grandes équipes ne se tirent pas de balles dans le pied, mais ce serait nous faire un compliment qu’on ne mérite pas actuellement. Nous ne sommes pas une grande équipe en ce moment. »

Les mots de Mike Malone étaient forts hier soir après la troisième défaite en quatre matchs de son équipe, contre Sacramento. Mais l’entraîneur a vraiment du mal à accepter le nombre de ballons perdus par ses hommes au cours de cette partie. « 19 balles perdues, pour 37 points encaissés. 19 balles perdues pour 37 points encaissés », a-t-il répété en conférence de presse, en n’hésitant pas à pointer du doigt celui qui en a perdu le plus.

« Nikola Jokic en a perdu dix… C’est inacceptable. Il ne peut pas perdre dix ballons dans un match. C’est un super joueur, il a encore fait un triple-double, mais dix ballons perdus… »

Un gros problème de repli défensif

Ses 26 points, 12 passes et 11 rebonds n’ont pas compensé ses 10 turnovers dans cette nouvelle défaite marquée également par de grosses défaillances de l’autre côté du terrain.

Avec notamment un deuxième quart-temps à 42 points encaissés, jugé « embarrassant » par Mike Malone, qui n’a pas non plus épargné des remplaçants « ayant tous un ratio +/- négatif et qui doivent élever leur niveau de jeu ». Surtout sans Jamal Murray, dans le second match d’un back-to-back, à l’extérieur.

« Il n’y a pas d’excuse quand on perd autant de ballons, et qu’on ne revient pas en défense », rajoute Monte Morris. « On sait qu’ils ont des joueurs de coast-to-coast. On n’a pas fait grand chose. On doit régler notre jeu en transition. Ça va continuer à nous hanter sinon. »