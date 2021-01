Kelly Oubre Jr., le défi défensif pour le déclic offensif

En net retrait par rapport à sa saison tout feu tout flamme avec les Suns l’an passé, Kelly Oubre Jr. a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle donne dans la Baie de San Francisco. Sans adresse, l’ailier athlétique tourne actuellement à 12 points et 5 rebonds, à 20% derrière l’arc, contre ses 19 points et 6 rebonds de l’année dernière (à 35% à 3-points).

Face aux Lakers hier soir, Kelly Oubre Jr. a été mis au défi défensif de tenir LeBron James et il a répondu par son meilleur match de la saison avec 23 points à 9/18 aux tirs, tout en limitant « King James » à 19 points à 6/16 aux tirs (plus 5 ballons perdus). Est-ce le déclic offensif dont il avait besoin ?

« Il a été bon des deux côtés du terrain. Il a été excellent défensivement, surtout en deuxième mi-temps, et il a été bon en attaque tout le match », souffle Draymond Green sur NBC Sports. « Il est vraiment en train de trouver sa confiance et sa place au sein de l’équipe. Il rentre ses tirs maintenant, ce qui est énorme, mais il est aussi plus actif sur ses coupes vers le cercle. Ce changement de stratégie a été super pour lui. »

Le changement stratégique évoqué est en fait l’idée de faire jouer Kelly Oubre Jr. un peu plus longtemps avec les seconds couteaux, et un peu moins avec le cinq majeur.

S’il était encore titulaire hier soir face aux champions en titre, il a néanmoins passé plus de temps avec les Paschall, Wanamaker et Lee qu’avec Curry et Green. Un choix payant de la part de Steve Kerr.

« En y réfléchissant ces deux derniers jours, j’ai décidé d’intervertir Kelly et Andrew et la rotation habituelle pour donner à Kelly une chance de jouer avec un groupe différent », confirme l’entraîneur. « Plus tôt dans la saison, il s’est un peu perdu. Il se tenait dans le coin et il ne se passait pas grand-chose pour lui. Je me suis dit que le faire jouer avec la seconde unité pourrait le rendre plus actif, plus agressif, plus impliqué. »

« Il apporte toujours son énergie »

Bien servi par Stephen Curry en début de match pour un joli dunk en ligne de fond, Kelly Oubre Jr. a ensuite été fidèle à lui-même, agressif voire insolent, en se prenant une faute technique (tatillonne) après avoir envoyé un baiser imaginaire à Montrezl Harrell, une de ses habitudes de l’an passé justement…

« Il a été très bon. Il joue avec beaucoup d’énergie défensivement, surtout sur le porteur de balle, et c’est une des choses qu’on recherchait avec la blessure de Klay », reprend Steve Kerr. « Kelly nous apporte déjà beaucoup de bonnes choses. Le problème est simplement qu’il n’est pas en phase avec son tir et tout le monde se concentre sur son tir à 3-points. Il ne fait aucun doute que ça le dérange. Il est frustré mais je sais que dans le vestiaire maintenant, il se sent à l’aise et il le mérite. Il a réussi un super match. »

S’arrachant pour aller récupérer une touche en jetant le ballon sur Marc Gasol, Kelly Oubre Jr. a réussi à peser sur le jeu de plus d’une manière, participant pleinement à l’énorme retour des Warriors. Toujours capable de trouver des failles pour aller au layup ou finir en haute altitude, il n’a certes pas réglé ses problèmes à 3-points (2/8 hier soir), mais la confiance est à la hausse, un bon premier pas.

« Il apporte tout simplement de l’énergie », conclut Steph Curry. « Il a toujours fait ça, peu importe si son tir rentre ou pas. Il apporte toujours son énergie. Ça nous a énormément aidés [hier] soir, dans ce match particulier où on était mené largement avant un retour assez dingue. »

Dingue ? C’est tout Kelly Oubre Jr. ça…