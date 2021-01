Steve Kerr analyse les difficultés de Kelly Oubre Jr.

La saison de Kelly Oubre Jr. peine à décoller avec les Warriors. Après ses deux meilleures sorties à 17 puis 18 points il y a une semaine, l’ailier vient d’enchaîner deux matches avec 7 points de moyenne et moins de 30% de réussite.

Après neuf matches, il affiche ainsi seulement 10 points de moyenne avec un maigre 33% de réussite aux tirs, dont un encore plus maigrichon 13% à trois points (6/45 !). Des moyennes très éloignées de sa brillante saison passée avec les Suns, où il tournait à près de 19 points de moyenne.

Steve Kerr a une petite idée de ce qui pourrait expliquer ce faux départ. « Ces débuts compliqués sont plutôt liés à un manque de rythme avec nos titulaires et c’est quelque chose qu’on essaie de régler. C’est toujours difficile d’arriver dans une nouvelle équipe et de comprendre son rôle, trouver son rythme et je crois que c’est ce qui se passe avec Kelly. »

« Il gère ça très bien, il a une approche positive et garde le sourire en venant à l’entraînement tous les jours, mais je sais que cela le ronge de l’intérieur », poursuit le coach.

L’option 6e homme écartée

Ce dernier, pour remédier à ce souci de liant parmi ses titulaires, n’a pour l’heure pas prévu de faire de Kelly Oubre Jr. son 6e homme de luxe. « Il est si tôt dans la saison. Je veux que Kelly prenne un peu de rythme et de confiance. Il a fait ses preuves dans la ligue, depuis des années. Il va y arriver. »

Le coach préfère logiquement être patient avec son joueur, comme il ne s’est pas inquiété avec Andrew Wiggins, lui aussi pointé du doigt pour son entame poussive. Sur ces sept dernières sorties, l’ancien joueur des Wolves affiche 19 points de moyenne à 48.5% de réussite.

Si l’adresse de Kelly Oubre Jr. n’est pas encore au rendez-vous, Steve Kerr insiste sur son apport en défense.

« Sa défense est importante pour moi. On a vraiment besoin d’Andrew et lui. C’est un tel bonheur pour moi par rapport à l’année dernière quand je n’avais pas de quoi faire face à tous les Paul George et Kawhi Leonard de la ligue. Quel soulagement de savoir que j’ai Kelly et Andrew pour défendre sur les ailes. Ce que j’aime chez ces deux gars, c’est qu’ils ont relevé le défi de défendre sur les meilleurs » conclut ainsi le technicien.