Les Knicks viennent à bout du Magic en ouverture du « MLK Day »

New York ne s’est pas fait prier pour infliger sa sixième défaite consécutive à une équipe d’Orlando qui continue de couler et dont le visage affiché au MSG en ouverture du « MLK Day » demeure préoccupant. Toujours privés d’Evan Fournier, les Floridiens se sont réveillés sur le tard après avoir été malmenés pendant trois quart-temps et ont manqué de lucidité dans le final, laissant la paire Barrett-Randle les punir, presque sans forcer

Les hommes de Tom Thibodeau se mettent en évidence les premiers, en s’appuyant sur le duo Payton-Barrett pour prendre les devants (17-9). Également en vue depuis le début de saison, Immanuel Quickley s’illustre dès son entrée en jeu avec deux floaters, deux lancers et un panier à 3-points pour maintenir l’écart (28-21).

Les Knicks plus agressifs

James Ennis III, Nikola Vucevic et Aaron Gordon trouvent de l’adresse de loin pour lancer enfin le Magic (30-27). Pas de quoi faire vaciller les locaux qui finissent par répondre avec Reggie Bullock en tête de raquette et Julius Randle qui plante son deuxième panier à 3-points de la soirée, au buzzer de la mi-temps (47-38).

Orlando n’est toujours pas inspiré au retour des vestiaires et New York en profite pour prendre ses distances. Mitchell Robinson fait son petit chantier des deux côtés du parquet, Reggie Bullock est toujours adroit de loin et Elfrid Payton se chauffe avec deux paniers dont un gros dunk dans le trafic pour offrir 13 longueurs d’avance aux Knicks en fin de troisième quart-temps (62-49).

Trop peu, trop tard pour le Magic

Le alley-oop entre Immanuel Quickley et Obi Toppin semble confirmer la tendance pour débuter le dernier acte, mais le Magic finit par se faire violence, sous l’impulsion de Nikola Vucevic qui place un lay-up, un 3-points et vient ensuite conclure un 16-3 (71-70). Aaron Gordon égalise à 73-73 dans la foulée d’un catch-and-shoot derrière l’arc.

Le tandem floridien voit Terrence Ross mettre à son tour son grain de sel avec son « signature shot » de loin pour maintenir le suspense à trois minutes de la fin (78-78).

T-Ross enchaîne alors avec un panier miraculeux en toute fin de possession, laissant augurer d’un parfait hold-up, le Magic passant pour la première fois devant depuis les premières minutes de la rencontre (80-81). Mais sa troisième tentative de suite fait gamelle, moment choisi par les Knicks pour refaire surface.

Julius Randle assure le coup en enfonçant Khem Birch dans la peinture, et New York profite ensuite de deux mauvais choix d’Aaron Gordon pour enfoncer le clou, par RJ Barrett en transition, et Reggie Bullock aux lancers-francs (87-81).

Le dernier 3-pts de Terrence Ross n’y changera rien, les Knicks peuvent savourer ce back-to-back victorieux (91-84).