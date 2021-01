Victor Oladipo prêt à reprendre le fil de sa carrière avec les Rockets

Objectif renouveau pour Victor Oladipo. Échangé par les Pacers chez les Rockets, dans le cadre du transfert de James Harden, le joueur de 28 ans a six mois devant lui pour faire remonter sa cote. Car, l’été prochain, il sera free agent et c’est cette instabilité contractuelle qui a notamment poussé les dirigeants de l’Indiana à lui préférer Caris LeVert, dont l’état de santé est certes confus, mais qui est plus jeune et sous contrat jusqu’en 2023.

Il semblait effectivement compliqué d’imaginer « Dipo » prolonger avec les Pacers à l’issue de cet exercice 2020/21. D’autant plus avec l’éclosion du duo Malcolm Brogdon – Domantas Sabonis à Indianapolis, son récent refus de prolongation et les rumeurs de trade ayant émergé à l’automne dernier.

Au sein d’une équipe de Houston constituée essentiellement d’éléments revanchards et enchantée par son arrivée, Victor Oladipo aura donc la possibilité de poursuivre son retour au premier plan, lui qui tournait à 20.0 points, 5.7 rebonds, 4.2 passes et 1.7 interception de moyenne, en neuf matchs avec les Pacers cette saison. Reste à savoir si le double All-Star continuera son bail dans le Texas au-delà de cette campagne 2020/21…

Se mettre en valeur avant une renégociation salariale

« Dans le fond, c’est comme un business plan », confiait-il hier lors de sa présentation via Zoom. « Vous devez prendre en compte tous les aspects du business plan avant de décider d’y investir (ou non). À titre personnel, je vais me contenter de jouer, donner le meilleur de moi-même et faire ce que je peux pour aider cette équipe à gagner. Quand le moment sera venu de penser à autre chose après la saison, j’y réfléchirai. Mais, pour le moment, je suis concentré sur le fait de gagner, jouer et aider cette équipe à gagner. »

Chez les Rockets, Victor Oladipo formera notamment un « backcourt » explosif avec John Wall. Un joueur qui se doit lui aussi de prouver des choses après sa grave blessure d’il y a deux ans. Atteindre les playoffs serait, par exemple, une belle façon de rebondir pour eux et de prouver qu’ils en ont encore sous le pied.

« J’ai hâte d’évoluer à ses côtés et de me battre avec lui car je connais sa mentalité. Il souhaite gagner et je veux la même chose. Nous avons tous les deux des choses à prouver, de la pression sur les épaules, mais j’ai terriblement hâte de voir les dégâts que nous pourrons causer ensemble. »

Si Victor Oladipo devrait logiquement débuter sous ses nouvelles couleurs cette nuit, chez les Bulls, il devra cependant attendre encore un peu avant d’évoluer aux côtés de John Wall puisque le meneur est touché au genou.