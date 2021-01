Retour imminent pour Ja Morant, bientôt suivi par Jaren Jackson Jr.

Actuellement 10e de leur conférence à seulement une victoire du Top 8, les Grizzlies (5-6) surfent sur une dynamique de trois victoires de suite (face aux Nets, Cavs et Wolves).

Un parcours assez remarquable pour ce groupe privé de ses deux meilleurs scoreurs : Ja Morant s’est blessé à la cheville après trois matches et Jaren Jackson, touché au genou, n’a plus joué depuis l’été dernier.

La bonne nouvelle est que leur retour se rapproche. Placé en « questionnable », Ja Morant pourrait même revenir dès la nuit prochaine, face aux Wolves. Le meneur, absent environ deux semaines, pourrait ainsi devancer le calendrier annoncé. Car avec sa grosse entorse, trois à cinq semaines de convalescence avaient été évoquées.

Avec Jaren Jackson Jr., les fans des Grizzlies devront patienter un peu plus. « J’ai un échéancier, (mon retour) approche, croyez-moi. Ça vous surprendra probablement, mais ça reste à voir », a-t-il livré à The Undefeated.

Dans cette interview, où il a confirmé avoir gagné quelques centimètres pour atteindre les sept pieds (2m13), l’intérieur de 21 ans a fait part de sa vision à long terme par rapport à cette blessure.

« J’ai sans doute connu des jours où j’étais en colère à ce sujet, mais certainement plus maintenant. J’ai une bien meilleure perspective sur l’ensemble de la chose. Et je suis jeune. Je dois m’assurer que tout rentre dans l’ordre parce que je ne veux pas avoir ces problèmes plus tard. Je prends donc le temps aujourd’hui de m’assurer que mon corps et mon genou vont bien. Je vais revenir. On ne sait pas quand (exactement) mais ce ne sera pas trop long. »