Chris Boucher de plus en plus saignant

Chris Boucher n’a pas oublié les mots de Nick Nurse à l’entame de la saison. L’intérieur des Raptors se souvient que durant la présaison, il avait eu le sentiment de partir « du mauvais pied » et de « jouer sans beaucoup d’énergie ». Son coach lui avait rappelé qu’il ne pouvait pas avoir de jour sans, surtout pour un joueur qui sort du banc.

« Je devais être prêt en permanence, j’ai commencé à me focaliser là-dessus et à essayer d’être régulier », raconte le natif de Sainte-Lucie. Ce souvenir de présaison semble être lointain aujourd’hui, tant Chris Boucher a suivi les consignes de son coach à la lettre.

Mis en confiance par sa prolongation de contrat de deux ans pour 13 millions de dollars, signé il y a quelques semaines, l’intérieur est la révélation des Raptors en ce début de saison.

Cette nuit encore, face à Charlotte, il a fait la différence en sortant du banc : une grosse activité intérieure, du rebond, de l’intimidation et même quelques tirs longue distance convertis. Il a terminé avec 25 points (8/12 aux tirs dont 2/4 de loin), 10 rebonds, 2 passes et 2 contres.

Nick Nurse, pas surpris

C’était son troisième double-double de la saison et déjà son cinquième match avec 20 points ou plus. Surpris, Nick Nurse, par de telles performances ? Pas vraiment.

« Lorsqu’un gars joue vraiment bien, je ne dirai jamais qu’on ne s’y attend pas ou qu’on est surpris. Je pense qu’il faut s’en réjouir, je ne veux pas faire comme si j’étais en état de choc. Il joue vraiment bien, aussi bien que les stats le montrent. Et il a une grosse marge de progression. »

Selon le technicien, tout le monde est persuadé en interne qu’il va poursuivre son ascension. C’est ce qu’il fait depuis son arrivée tardive dans la ligue, à l’âge de 25 ans. Actuellement dans sa quatrième saison, il a systématiquement doublé son rendement statistique d’une année sur l’autre.

« Il contre des tirs et il le fait à un niveau très élevé, il joue dur, il court beaucoup, apporte de la vitesse et de l’énergie », énumère son coach. « Il est clairement adroit à l’extérieur et termine également bien près du cercle. Donc avec ses qualités et tout ce qu’il apporte, il évolue à un niveau assez élevé dans quatre ou cinq secteurs. »

Toujours pas de titularisation

Ses quatre dernières sorties le confirment. L’intérieur tige affiche près de 21 points et 8.5 rebonds de moyenne, sans oublier 3.5 contres, et d’excellents pourcentages (65% aux tirs dont 58% à 3-points et même 80% aux lancers). Le tout en gardant son statut de remplaçant, là où les productions anecdotiques du titulaire, Aron Baynes, pourraient pousser Nick Nurse à naturellement introduire Chris Boucher dans le cinq.

Cette nuit, comme face à Portland en début de semaine, Chris Boucher a tout de même été « titularisé » mais à l’entame de la seconde période. « En gros il a les minutes d’un titulaire en sortant du banc », formule Nick Nurse. « C’est comme si vous aviez votre chance et que vous en profitiez, alors cette opportunité se prolonge. C’est la façon dont nous aimons faire les choses avec les gars qui sortent du banc. »

Pour l’intéressé, 3e meilleur marqueur parmi les remplaçants, peu importe ce statut. « Je pense qu’ils voient à peu près ce que je fais : apporter de l’énergie, défendre, courir et rentrer des tirs à 3-points quand je suis ouvert. Titulaire ou non, c’est mon rôle. Je suis bien comme ça. Je veux simplement progresser. »