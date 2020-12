Chris Boucher attendu au tournant chez les Raptors

Tout comme il semble bien décidé à donner des minutes à Matt Thomas sur les postes arrières, Nick Nurse a un autre projet en tête pour son secteur intérieur. Derrière Aron Baynes qui vient remplacer Marc Gasol dans le cinq majeur, le coach veut faire de Chris Boucher (plus qu’Alex Len) son véritable n°2 sur le poste 5. Pas uniquement la première rotation, mais vraiment la doublure d’Aron Baynes.

Signé pour un contrat de 13 millions de dollars sur deux ans pendant l’intersaison, Chris Boucher change de statut mais, par conséquent aussi, de responsabilités. L’ancien de G-League a même été rappelé à l’ordre par le général en chef des Raptors, Kyle Lowry, de retour à l’action pour le dernier match de présaison.

« Ce que Kyle a dit, c’est quelque chose que je sais depuis le moment où j’ai signé mon contrat », affirme Chris Boucher dans le Toronto Sun. « Il y a beaucoup de choses que je dois faire mieux, et vite. Je pense que plus je jouerai, mieux ça ira. Pour ces trois matchs de présaison, il y avait beaucoup de réflexion et d’ajustements à faire. On devait clairement faire ces ajustements, mais avec Kyle qui est revenu, ça nous donne beaucoup plus de structure. On doit simplement devenir plus constant. »

Bien conscient qu’il doit apporter plus que ses 6 points et 4 rebonds de moyenne de la présaison, Chris Boucher garde confiance et prévoit de monter en régime. Faut-il rappeler que l’ancien intérieur très filiforme d’Oregon n’était qu’un « role player » l’année dernière. Et qu’il n’a vraiment commencé le basket qu’en 2012, alors qu’il faisait encore la plonge dans un restaurant de Montréal après avoir arrêté le lycée…

Energie et défense comme mantra

MVP et meilleur défenseur de la G-League en 2019, Chris Boucher a gravi les échelons grâce à sa défense et son jeu énergique. Ce n’est pas maintenant qu’il va changer de recette.

« D’abord et avant tout, Chris doit s’imposer en défense pour nous, et puis aussi en tant que rebondeur et protecteur du cercle », ajoute Nick Nurse. « Il doit l’être. Il ne peut pas être un joueur qui n’est pas capable de tenir face à l’attaque en espérant se rattraper de l’autre côté du terrain. J’ai toujours dit qu’il pouvait jouer en attaque, avec un tir extérieur et des attaques du cercle après les écrans. Ce qu’il apporte en attaque est la cerise sur le gâteau, mais il doit d’abord jouer avec énergie, apporter de la défense et de la protection de cercle avant tout. »

S’il ne sera pas Serge Ibaka, Chris Boucher peut par contre offrir plus de vitesse et de latéralité sur les changements défensifs que son suivant, Alex Len. Dans sa troisième saison au sein du système canadien, il part avec un temps (voire deux) d’avance sur le pivot ukrainien dans la rotation de Nick Nurse.

Mais, avec ce nouveau contrat, et une vraie opportunité derrière Aron Baynes, Chris Boucher va devoir assumer. « Je pense qu’on apprend et qu’on progresse là-dessus », conclut-il. « Défensivement, c’est là qu’on doit s’améliorer et se concentrer car, offensivement, on a fait du bon boulot. »