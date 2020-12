Nick Nurse cherche ses 7e et 8e hommes

La façon dont Nick Nurse va gérer ses rotations pourrait quelque peu changer cette année. Alors que les Raptors vont effectuer leur premier match de pré-saison ce soir à Charlotte, le coach de Toronto cherche encore ses 7e et 8e hommes à qui il pourrait donner un rôle plus concret.

« Les joueurs ont sans doute besoin d’un rôle qu’ils comprennent », a-t-il déclaré à ce sujet. « Ils sortent du banc de touche à la 8e ou 9e place par exemple, mais c’est pour être régulier sur une période de 15-20 minutes au sein de la « second unit » et c’est leur job chaque soir ».

Moins de turn-over, plus de responsabilité

La saison dernière, Toronto roulait avec un « 7 majeur » clairement identifié, avec Norman Powell et Serge Ibaka comme premières rotations la plupart du temps. Le 8e homme était en général Pat McCaw, tandis que le quatuor composé de Matt Thomas, Chris Boucher, Terence Davis et Rondae Hollis-Jefferson, pouvait disposer d’un rôle plus ou moins important en fonction des oppositions.

Cette saison, Nick Nurse dispose d’un effectif un peu moins talentueux, Marc Gasol et Serge Ibaka ayant été remplacés par Aron Baynes et Alex Len. De fait, il aura moins l’occasion de « faire tourner » et souhaite en profiter pour responsabiliser davantage ceux qui seront ses 7e et 8e rotations.

« Je pense simplement que ça donnera à ces joueurs une chance de s’améliorer encore, a-t-il ajouté. C’est clair que lorsqu’on se voit confier ces rôles, qu’on obtient ces minutes et qu’on se retrouve face à des match-up différents, des plans de jeu différents, et des comptes à rendre. C’est vraiment ça. Je l’ai en quelque sorte fait en comité élargi l’année dernière parce que cela me semblait la bonne chose à faire. Mais je pense juste qu’il y a peut-être une chance pour quelqu’un de prendre cette place, de ne pas la lâcher et de s’y faire et de beaucoup progresser d’ici la fin de l’année ».

Derrière le cinq Lowry-Van Vleet-Anunoby-Siakam-Baynes, Norman Powell sera encore le sixième homme de luxe de coach Nurse. Pour ce qui est du reste, les options restent ouvertes. Alex Len semble partir avec une longueur d’avance pour être la première rotation à l’intérieur, et donc le 7e homme recherché par Nick Nurse. Mais celui-ci pourrait également être Chris Boucher, qui a montré qu’il pouvait être productif sur de courtes périodes, soit la principale qualité recherchée par le stratège des Raptors pour sortir de son banc.

Malachi Flynn sur le gril dès ce soir ?

Patrick McCaw demeure également le premier candidat pour entrer en première rotation sur les lignes extérieures. Mais des profils comme Stanley Johnson, Terence Davis ou encore le rookie Malachi Flynn sont également à considérer. Ce sera à Nick Nurse de trancher, et de profiter des matchs de pré-saison pour renforcer ses convictions.

A ce titre, le meneur Malachi Flynn pourrait être le premier à être testé dans ce rôle dès la double confrontation à venir face à Charlotte. Le rookie a en tout cas montré qu’il avait le mental pour être à la hauteur des responsabilités qui lui seront confiées.

« Il a une belle panoplie, il n’a pas peur de monter le ballon, il n’a pas peur de placer les gars. On peut voir qu’il est très intelligent. Il a délivré de super passes sur les derniers jours du camp et a sorti des gros tirs dans les scrimmages. Il a faim d’apprendre », a par exemple noté Norman Powell. Son profil semble également ravir Nick Nurse. « C’est un vrai joueur, il aime la compétition, et on a besoin de joueurs comme ça, des gars qui ne lâchent rien ».