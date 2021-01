Le derby arrive au pire moment pour les Knicks

Les Knicks ont subi le contrecoup de leur début de saison euphorique. Après avoir débuté par cinq victoires en huit matchs, les New-Yorkais restent sur trois revers, face au Thunder, aux Nuggets et aux Hornets, trois matchs durant lesquels ils ont brillé par leur maladresse, ne parvenant pas à atteindre les 100 points.

Et après Obi Toppin, c’est Reggie Bullock, touché à la hanche, qui a rejoint Frank Ntilikina et Alec Burks à l’infirmerie. Autant dire que le timing de la venue des Nets pour le premier derby de la saison ce soir n’est pas vraiment idéal pour les Knicks. Pour Austin Rivers, qui estime que son équipe n’a pas été épargnée par le calendrier en ce début de saison, les Knicks ne doivent en tout cas pas céder à la panique.

« Nous sommes à 5v-6d, nous avons eu l’un des calendriers les plus difficiles de la NBA. Nous avons joué contre la plupart des meilleures équipes de la NBA » estime-t-il. « Tout le monde doit simplement prendre une grande respiration. La moitié de notre équipe est blessée. Vous devez vous demander, en tant que fan des Knicks ou si vous nous couvrez (les médias), accepteriez-vous un tel départ, vu que nous avons eu l’un des calendriers les plus difficiles de la ligue ? «

Mieux aborder la zone

Avec la maladresse actuelle des extérieurs des Knicks, dont celle de RJ Barrett, les Nets pourraient user de la défense de zone et encourager les shoots de loin. Ce sera à la formation de Tom Thibodeau de mieux l’aborder, à commencer par prendre les tirs ouverts que les joueurs de la « Big Apple » ont eu tendance à refuser.

« On va voir ça », a déclaré Tom Thibodeau à propos de la zone. « Il y a des fois où nous l’avons très bien attaquée. Quand on met nos tirs, ça aide. Il faut prendre les espaces, faire les bonnes lectures de jeu et ne pas hésiter quand on est ouvert. Nous passons souvent à côté de tirs complètement ouverts. Et dans cette ligue, quand vous faites ça, vous vous retrouvez avec un tir qui n’est pas aussi bon. Et donc si nous sommes ouverts, nous allons shooter ».