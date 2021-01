RJ Barrett a toujours du mal à régler la mire

« Barrett ? Oh my goodness ! » En ce milieu de deuxième quart-temps, lors du Hornets – Knicks de cette nuit, le commentateur TV local a eu du mal à réaliser après le vilain « airball » envoyé par RJ Barrett.

L’ailier new-yorkais était pourtant très ouvert dans le corner… Il a passé sa soirée dans ce coin du terrain ou à l’opposé sans jamais trouver la mire (0/5).

S’il a terminé la partie avec 11 points, 9 rebonds et 5 passes, le Canadien a connu une nouvelle soirée très compliquée au niveau du tir dans l’ensemble (5/18). Ce n’était pas le premier raté en la matière. Depuis le début de saison, il n’a passé qu’à trois reprises la barre symbolique des 50% de réussite.

Si bien qu’avec son énorme temps de jeu, sa moyenne de points a légèrement augmenté cette saison, mais pas son adresse. RJ Barrett affiche un très moyen 36.5% de réussite, dont 18% de loin. Ces pourcentages chutent même à 30%, dont… 6% à 3-points (1/16), depuis quatre matches.

« Cela finir par venir. Du moment qu’il prend les bons tirs, ce qui est important dans le jeu NBA, de réaliser la valeur de ces tirs »

« Je vais bien, franchement », rassure pourtant le numéro 3 de la Draft 2019. « Ça a juste été un match compliqué, un nouveau match compliqué. Comme je l’ai dit, dans la mesure où on en joue 72, tu ne vas pas briller chaque soir. Je dois juste me remettre au boulot. »

Cette maladresse détonne jusqu’ici, alors que le deuxième année a fait grimper ses moyennes statistiques dans la plupart des autres secteurs. Son coach, Tom Thibodeau, pense que « cela finir par venir. Du moment qu’il prend les bons tirs, ce qui est important dans le jeu NBA, de réaliser la valeur de ces tirs. »

Puis le coach de rappeler « qu’il y a beaucoup d’autres choses qu’il fait bien : attirer les prises à deux, finir près du cercle, provoquer des fautes, autant de facteurs qui permettent d’obtenir des tirs à haut pourcentage. On veut qu’il soit un joueur complet. Il peut jouer au poste et pénétrer également. Et je pense qu’avec le temps, il shootera de mieux en mieux à l’extérieur » conclut le technicien, peut-être autant en forme d’encouragement que de souhait.