R.J. Barrett et Julius Randle, les marathoniens de Tom Thibodeau à New York

Depuis le début de saison, les deux joueurs qui passent le plus de temps en moyenne sur les parquets sont à New York. Ce n’est pas une surprise mais davantage la confirmation d’une réputation car, on le sait, Tom Thibodeau aime s’appuyer sur ses titulaires et ses meilleurs joueurs, quitte à les épuiser.

Sa gestion de R.J. Barrett (38.8 minutes par match) et Julius Randle (37.7) le montre. Mais n’est-ce pas risqué ?

« Ils sont jeunes », rassure le coach pour le New York Post, Julius Randle ayant 26 ans et RJ Barrett seulement 20 ans. « On manque de joueurs aussi. Dans le courant de la saison, je pense que ça va se réguler. J’estime qu’ils peuvent supporter ce qu’on fait pour le moment. »

La rapide blessure d’Obi Toppin a effectivement privé Tom Thibodeau d’une rotation et le rookie ne va pas revenir avant encore un moment puisqu’il ne peut toujours pas s’entraîner avec contact.

L’arrivée prochaine de Taj Gibson va ainsi permettre à l’entraîneur de faire souffler Julius Randle, brillant depuis le début de saison (23.2 points, 11.8 rebonds et 7.1 passes de moyenne) mais qui va logiquement finir par fatiguer à enchaîner les sorties à presque 40 minutes par match.

« Je fais ce qu’il faut faire en prenant soin de mon corps afin de m’assurer d’être frais match après match », explique toutefois l’intérieur. « Je suis là et je joue, c’est mon travail », ajoute l’arrière/ailier. « Tant que le coach veut me voir sur le terrain, je suis heureux d’y être. »