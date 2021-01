Dans le dur, les Cavaliers cherchent des petites victoires pour ne pas baisser la tête

Avec désormais sept défaites en neuf matches, les Cavaliers ont effacé leur excellent début de saison (trois victoires pour commencer). L’attaque est en difficulté depuis un moment et l’infirmerie est pleine.

Pour la réception du Jazz, J.B. Bickerstaff devrait faire sans Andre Drummond, Collin Sexton, Darius Garland, Kevin Love, Dante Exum, Dylan Windler, Kevin Porter Jr. et Matthew Dellavedova…

C’était beaucoup trop et cela explique en grande partie cette gifle de 30 points d’écart (87-117). Le coach veut donc surtout s’appuyer sur l’état d’esprit et les efforts de ses troupes. Les victoires et les satisfactions viendront ensuite.

S’accrocher malgré les coups du sort

« C’est la seule chose qui compte, la seule à laquelle on se peut se raccrocher en ce moment », explique JB Bickerstaff. « Les blessures nous empêchent d’être à la hauteur de nos attentes. Ce n’est pas une excuse, mais c’est un fait. C’est dur d’être dedans quand on perd autant de joueurs, surtout des éléments importants. On doit trouver une façon de conserver notre identité et nos principes. On ne veut pas perdre ça. On est toujours dans la première année d’une construction d’un système et de fondations. Tant qu’on est concentré sur ce sujet, ça ira. »

Visiblement, il est satisfait de l’attitude de son groupe malgré cette mauvaise passe et ces trois défaites de rang.

« Tout d’abord, on est déçu d’avoir autant de nos joueurs blessés. Mais on accepte cette réalité et on fait le maximum peu importe les circonstances. Ce groupe a de l’orgueil. Personne ne baisse la tête. Ils jouent et se battent soir après soir. Ils sont toujours motivés. »

Néanmoins, le coach sait qu’il doit tout de même insister avec ce discours pour éviter de voir ses joueurs finalement baisser les bras au fil des défaites. Et aussi continuellement mettre l’accent sur le positif.

« C’est une conversation nécessaire à avoir chaque jour, pour s’assurer que ça reste », concède-t-il. « Arrivera un moment où on n’aura plus besoin de le dire, car ce sera en nous. Mais là, on est en construction, on pose les bases, donc c’est important d’utiliser ces mots au quotidien. On doit chercher les petites victoires en ce moment. »