Facile troisième succès de rang pour Utah à Cleveland

Andre Drummond, Collin Sexton, Darius Garland et Kevin Love sont absents côté Cavaliers, et c’est Cedi Osman qui est chargé de tenir l’équipe. Ça marche plutôt bien en début de partie pour le Turc, pourtant pas à la fête ces derniers jours. En face, Donovan Mitchell pourrait lui être plus efficace, et Quin Snyder fait un point après 6 minutes, alors que Cleveland mène 12-9. Yogi Ferrell fait une bonne rentrée mais Utah va enchaîner un 11-2 avec sa « second unit » pour remporter le premier quart 22-18.

À l’exception d’un alley-oop du rookie Lamar Stevens après 30 secondes, Cleveland ne va pas marquer un point jusqu’à la moitié de la deuxième période.

Le Jazz n’est pas particulièrement impressionnant, mais l’adresse à 3-points de Niang, Clarkson et O’Neale permet aux visiteurs de prendre 13 points d’avance. Le temps-mort de J.B. Bickerstaff stoppe l’hémorragie, ses titulaires parvenant après ça à mettre quelques paniers pour limiter la casse jusqu’à la pause (49-36).

Le Jazz bat la mesure à 3-points

Les Jazzmen ont le rythme derrière l’arc en ce début de saison et leurs adversaires ne peuvent pas y faire grand-chose. Mitchell, Bogdanovic et Conley répètent la partition et font prendre 22 points d’avance à leur équipe (60-38). Les deux premiers ne veulent pas en rester là et continuent de pilonner des Cavs qui ne s’en sortent pas des deux côtés du terrain. Même quand Larry Nance Jr. ou Dean Wade parviennent à leur répondre de loin, Bogdanovic, Niang, Mitchell et même Miye Oni dégainent. Utah mène 87 à 59 après 36 minutes.

L’écart de 30 points est conservé dans les premières minutes du quatrième quart, balayant toute idée de comeback miraculeux. Ceux qui ne jouent jamais peuvent aller se dégourdir les jambes, à l’image d’un Thon Maker, qui marque 9 points en 9 minutes. Celui qui aurait pu débloquer la situation pour Cleveland, Jordan Clarkson, se fait plaisir avec l’équipe d’en face, atteignant les 21 unités, deuxième marque derrière Donovan Mitchell, 27 points.

Les deux hommes ont planté cinq banderilles chacun avec un superbe total de 24/45 pour le Jazz, qui enchaîne une troisième victoire de rang.

L’équipe devait jouer contre Washington ce soir mais le match a été reporté et c’est donc Atlanta qui se profile vendredi pour les hommes de Quin Snyder. Cleveland jouera dans le même temps contre les Knicks pour stopper sa série de trois défaites de suite.