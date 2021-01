Les Cavaliers ne sont plus d’attaque

Que la première semaine semble déjà loin. Après trois matches, les Cavaliers affichaient trois victoires avec un jeu offensif séduisant. Dix jours après, Cleveland patine et reste sur quatre défaites en cinq matches.

Comment expliquer cette chute de performance ? Par une attaque en panne principalement, avec seulement 91.6 points de moyenne sur les cinq dernières rencontres (contre 122 par match dans les trois premiers succès).

« Je pense que les temps sont durs offensivement pour nous en ce moment », concède J.B. Bickerstaff au Plain Dealer. « Les tirs ne tombent pas dedans. On manque des shoots près du cercle et des tirs ouverts. Quand on encaisse seulement 100 ou 105 points, on se donne une chance de l’emporter. Mais en attaque, on est dans le dur. »

Face à ce constat, il ne faut pas négliger les absences bien sûr. Kevin Love déjà, Darius Garland ensuite depuis deux matches, ce qui prive les Cavaliers d’un meneur de jeu alors qu’on attend toujours les débuts de Matthew Dellavedova. « Ces deux-là nous manquent », assure Larry Nance Jr., en parlant du duo Love – Garland.

Mais ce n’est pas suffisant pour tout expliquer. Le coach constate que les écrans et les coupes loin du ballon sont réduits et l’adresse à 3-pts n’est pas bonne.

« Je pense qu’on doit faire circuler la balle. Il faut que tout le monde touche le ballon », estime de son côté Andre Drummond. « On doit prendre le bon shoot. Pas simplement un tir, mais un bon tir. De plus, on doit retrouver du plaisir et ne pas trop se mettre la pression. Jouons simple. »

Larry Nance Jr. pas au niveau, Collin Sexton isolé

S’il y a un joueur qui illustre les galères des Cavaliers offensivement, c’est bien Larry Nance Jr. Censé remplacer Kevin Love et prendre une nouvelle dimension depuis une semaine, l’ancien des Lakers est trop discret et maladroit avec 8.4 points de moyenne à 40% de réussite et 20% à 3-pts sur les cinq derniers matches. « Je dois faire mieux dans la création du jeu et prendre davantage de rebond », avoue-t-il.

Résultat : entre les absents et les joueurs qui piétinent pour être à leur meilleur niveau, Collin Sexton se retrouve particulièrement isolé, en manque de soutien. L’extérieur des Cavaliers est une petite machine pour marquer et il a pris l’habitude de mettre sa vingtaine de points (aucun match à moins de 20 points depuis le début de l’exercice), mais il marche seul dans le désert. Et ça risque de durer…

« On lui demande de porter ce fardeau en ce moment », prévient J.B. Bickerstaff. « Collin doit tenir son rôle et marquer. Dans le même temps, il doit prendre la suite de Darius Garland et Dante Exum. C’est beaucoup lui demander. C’est ma responsabilité, ainsi que celle du staff, de l’aider le plus possible, pour le soulager. Mais les blessures forcent les autres à faire plus. »

Il s’agit donc de serrer les dents et de laisser passer l’orage, en attendant le retour des blessés. Pour le moment, le coach ne peut réclamer qu’une seule chose : de la simplicité. « Ce qu’on veut faire, ce n’est pas très compliqué : faire la passe au joueur démarqué. Si on attire deux défenseurs, on donne au joueur seul. »