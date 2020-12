Remplacer Kevin Love, la nouvelle mission de Larry Nance Jr.

Même si Kevin Love n’a joué que 46 minutes au total depuis le début de saison, son absence pour les trois ou quatre prochaines semaines, car il est touché au mollet, est un coup dur pour les Cavaliers.

J.B. Bickerstaff va donc devoir bricoler pour le remplacer. Une raquette composée d’Andre Drummond et JaVale McGee pourrait être une solution, mais l’évidence semble conduire vers Larry Nance Jr. L’ancien des Lakers a le profil idéal pour prendre la suite du champion 2016 au poste d’ailier-fort.

« Il doit prendre la place laissée vacante par Love », annonce clairement le coach des Cavaliers au Plain Dealer. « On ne s’attend pas à ce qu’il comble tous les trous, car Love est un futur Hall of Famer. Personne ne peut le remplacer. Mais on a besoin qu’il prenne les shoots, qu’il fasse le jeu, qu’il soit présent au rebond. Et qu’il soit au niveau durant l’intégralité du temps qu’il passe sur le parquet. Il faut tirer le meilleur des minutes qu’il va jouer. »

Alors qu’il avait fait quelques passages dans les ailes, à côté de Kevin Love et Andre Drummond justement, Larry Nance Jr. va ainsi sans doute passer plus de temps au poste 4 pour les matches à venir. Lui qui tourne à seulement 8.8 points de moyenne depuis le début de saison va devoir prendre une nouvelle dimension et produire plus.

Toujours faire du Larry Nance Jr. donc, mais en mieux, tout en faisant en plus un peu de Kevin Love…

« J’ai eu peu de temps pour en parler avec les coaches et c’est différent », explique le joueur de Cleveland. « Je suis surtout utilisé pour apporter constamment de l’énergie. Comme contre New York, je ne marque que neuf points, mais j’ai un +/- positif. Ce rôle va un peu changer. Je vais avoir plus de responsabilités offensives et au rebond. Ça ne m’inquiète pas, je dois m’adapter. Je suis impatient de jouer contre Indiana (ce jeudi soir) pour ajuster mon état d’esprit et devenir une plus grosse menace offensive. »