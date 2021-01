Pour gagner un pari avec Dennis Schroder, LeBron James imite Stephen Curry !

S’il y a bien une équipe qui garde le sourire en ce début de saison si particulier, entre graves blessures ici et matches reportés là-bas, c’est Los Angeles. Les champions en titre possèdent le meilleur bilan de la ligue et ils viennent de gifler deux fois de suite les Rockets.

Preuve que tout va bien et que cette rencontre dans le Texas a été une promenade de santé, le shoot primé de LeBron James en deuxième quart-temps. Les Lakers mènent alors 24-45. L’ailier reçoit la balle dans le corner, il hésite à shooter et feinte dans un premier temps. Le banc s’était levé et Dennis Schroder décide de le défier.

« J’ai parié un billet de 100 dollars, et il a tenté sa chance », raconte le meneur à ESPN. « Il a tiré, il s’est tourné et m’a dit ‘vendu’. C’est rentré. C’était légendaire. Tout le monde s’éclate, tout le monde en parle, même pendant les temps-mort. C’était une sacrée action. »

« Un pari n’est pas valide tant qu’on n’a pas regardé la personne dans les yeux »

On entend très bien cet échange sur les images postées par le MVP des Finals 2020 sur son compte Instagram. Ce qui fait la différence et rend cette action mémorable, c’est son attitude. James s’est retourné vers son coéquipier avant que le shoot ne soit rentré.

« J’ai accepté le pari alors que je shootais », poursuit-il. « Un pari n’est pas valide tant qu’on n’a pas regardé la personne dans les yeux. Je devais donc le regarder dans les yeux. J’ai réussi à gagner mon pari. »

Tourner le dos à son tir, pour en général s’amuser avec ses coéquipiers sur le banc ou repartir en défense, c’est la grande spécialité de Stephen Curry, qui a multiplié ces séquences depuis plusieurs années.

« Il l’a fait plus que quiconque dans notre ligue », réagit d’ailleurs le quadruple champion. « Quand on shoote aussi facilement, avec autant de beauté et de précision que Stephen, on a alors le feu vert pour ça. C’est quasiment du 100% pour lui. »*

« Ils s’amusent à nos dépens »

« King James » possède lui aussi cette autorisation de shoot, même à très longue distance, puisque Frank Vogel estime qu’il est « probablement le meilleur shooteur » des Lakers.

Quant aux Rockets, ils sont du mauvais côté dans cette histoire. Forcément, en plus des résultats décevants et de la sortie de James Harden en conférence de presse, c’est un moment peu agréable pour les Texans. « Cela ne fait pas du bien », reconnaît Stephen Silas. « Leur groupe est à l’évidence soudé et ils s’amusent à nos dépens. On n’aime pas ça et on devrait réagir, se battre. »