Le MVP de la nuit : la puissance selon Joel Embiid

« J’ai un objectif, je veux gagner le titre et je ne peux y arriver tout seul. » Cette nuit face au Heat, Joel Embiid a certes pu compter sur les flèches de Danny Green ou sur quelques tirs décisifs surprises des rookies Dakota Mathias et Isaiah Joe. Mais le pivot a tout de même été l’homme fort de Philadelphie.

Après une première période discrète, le pivot a pris le dessus sur son adversaire direct, le jeune Precious Achiuwa, en scorant… 20 points dans le seul troisième quart-temps. Dunk, mouvement au poste, finition après « eurostep », shoot à mi-distance, parfois sur une jambe… Le pivot a déballé l’ensemble de sa palette technique.

À nouveau en retrait dans le quatrième quart-temps, c’est encore lui qui a répondu présent avec le shoot de l’égalisation, en tête de raquette, à quelques secondes du terme pour envoyer tout le monde en prolongation. Il a poursuivi son effort dans les cinq minutes supplémentaires pour finir avec 45 unités (16/23), dont 35 après la pause, avec 16 rebonds, 4 passes et même 5 interceptions. Soit une évaluation rondelette de 60 !

Réagir avec trois défaites de suite

« C’était nécessaire, on en avait besoin ce soir », note le pivot après la rencontre. « On venait de perdre trois matches de suite. On devrait toujours avoir cette mentalité de ne jamais vouloir perdre deux matches de suite. Il n’était pas question qu’on perde quatre matches consécutifs. Peu importe les efforts à fournir, que ce soit mes coéquipiers ou moi, on l’a fait et on l’a emporté. »

Son effort à lui était particulièrement attendu car son compère, Ben Simmons, a produit un match surprenant avec 12 passes mais seulement 5 points inscrits avec 2/2 aux tirs. L’Australien a même dû quitter ses coéquipiers, à trois minutes de la fin, pour six fautes.

Alors Doc Rivers, déjà privé de Tobias Harris ou Seth Curry, a logiquement décidé de gaver de ballons son pivot. « J’ai trouvé que Miami avait vraiment eu du mal à le « trapper », ce qui a permis à Joel de voir qui le défendait et où ressortir le ballon, donc c’était un bon ajustement », constate le coach, qui a voulu positionner son pivot à différents endroits du terrain, et pas uniquement au poste.

Sa non-sélection All-NBA encore en tête

Joel Embiid a ainsi exploité beaucoup de ballons en tête de raquette ou à cinq, six mètres pour shooter ou partir en dribble. « On en riait sur le banc ! », décrit Doc Rivers, qui ne s’attendait pas à une telle efficacité. « Jouer « point center », meneur de jeu ou peu importe comment vous voulez l’appeler, ça me plaît. Ça a bien marché », apprécie de son côté le MVP de la nuit.

MVP d’un soir avant davantage ? Avec ses 26 points et 12 rebonds de moyenne jusqu’ici, le Camerounais est le meilleur joueur de la troisième meilleure équipe de la ligue. Et l’intéressé admet n’avoir pas oublié les dernières sélections « All-NBA », dans lesquelles son nom n’avait pas été retenu.

« C’est une source de motivation mais ce n’est pas ce sur quoi je me concentre. Le principal objectif est le titre. Les récompenses individuelles sont liées aux victoires. Donc ma principale préoccupation est de gagner. Parce qu’au final, si je gagne, si on gagne, et qu’on obtient la première place, il n’y a aucune raison pour que je ne sois pas dans les discussions autour du MVP, défenseur de l’année ou le premier cinq « All-NBA ». »