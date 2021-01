Wizards – Jazz reporté à son tour

Et de six. Pour la sixième fois de la saison (déjà), la NBA est obligée de reporter un match en raison de son protocole sanitaire autour du Covid-19. Après Rockets/Thunder (23 décembre), Celtics/Heat (10 janvier), Mavericks/Pelicans (11 janvier), Bulls/Celtics (12 janvier) et Celtics/Magic (13 janvier), c’est au tour de la rencontre Wizards/Jazz, elle aussi prévue ce mercredi soir, d’être reportée à une date ultérieure.

La raison de ce report est simple : à l’image de Boston, Washington ne sera pas en mesure d’aligner huit joueurs valides la nuit prochaine, pour la réception de la formation de Salt Lake City. Une information rapportée par ESPN, qui précise également que plusieurs cas contacts se trouvent actuellement dans l’effectif des Wizards, rendant compliqué le maintien de cette partie.

Plus tôt dans la journée, la franchise de la capitale avait déjà dû annuler par précaution son entraînement, après la mise en quarantaine de deux de ses joueurs (Rui Hachimura et Moe Wagner), comme le veut le protocole Covid.

La NBA espère désormais que les récentes annonces de durcissement du protocole sanitaire puissent endiguer la propagation du virus au sein du microcosme, dans les deux prochaines semaines…