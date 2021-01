Covid-19 : la NBA reporte un troisième match des Celtics

Alors que leurs rencontres face au Heat puis aux Bulls avaient déjà été reportées, les Celtics ont appris qu’ils ne pourront pas jouer mercredi soir face au Magic.

La NBA a décidé de durcir son protocole sanitaire, et Boston n’a toujours pas huit joueurs valides après la révélation des cas positifs de Robert Williams et Jayson Tatum, et la quasi totalité de l’effectif est placé à l’isolement.

Conséquence de ce report, le Magic n’a pas fait le déplacement à Boston, et la rencontre de vendredi, toujours entre les deux formations, est évidemment très incertaine.

Depuis le début de saison, la NBA a été contrainte de reporter cinq matches, dont quatre depuis dimanche.