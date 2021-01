La NBA renforce son protocole sanitaire pour les deux prochaines semaines (au moins)

Face à la multiplication de cas de Covid-19, la NBA a décidé de poursuivre la saison, Adam Silver et ses conseillers médicaux qui l’entourent pensant qu’un arrêt de deux semaines ne changerait pas la dynamique si les joueurs doivent rester auprès de leurs proches. Il faudrait isoler tout le monde dans des « bulles » et ce n’est pas envisagé.

Le commissionner a prévenu les franchises que « janvier serait la pire période » et que la NBA est « optimiste quant à l’amélioration de la situation en février après avoir traversé les jours les plus sombres ».

Les basketteurs de la ligue pourront-ils se faire vacciner dès février ? Ça semble un peu tôt mais, en attendant, la NBA a décidé de renforcer son protocole sanitaire pour les deux prochaines semaines, au minimum. Avant et après les matchs, les joueurs ne pourront ainsi saluer leurs adversaires que du poing ou du coude, et même les interactions en match (comme le fait de taper dans la main d’un coéquipier) devront être limitées.

La ligue veut également que les joueurs et les entraîneurs portent leurs masques à tout moment, dès qu’ils ne sont pas en jeu, et devraient davantage sévir envers ceux qui les retirent dès qu’ils veulent parler. Les réunions d’avant-match ne pourront elles durer que 10 minutes dans les vestiaires, et les masques y seront obligatoires.

De plus, les joueurs ne pourront plus inviter de personnes extérieures à l’équipe dans leurs chambres d’hôtel, à l’extérieur. Ils ne pourront d’ailleurs pas quitter leur hôtel, en dehors des entraînements et des matchs. Et à domicile, ils devront rester chez eux, hormis pour se rendre aux entraînements et aux matchs, faire du sport en extérieur ou bien s’adonner aux activités essentielles, comme par exemple faire leurs courses.