Malgré les cas de Covid-19 qui se multiplient, la NBA est déterminée à poursuivre la saison

Alors que la NBA a annulé son deuxième match de la campagne, le Heat n’ayant pas assez de joueurs disponibles pour affronter les Celtics, qui n’avaient eux que le minimum de huit joueurs à disposition, ils sont nombreux à se demander si la ligue ne devrait pas faire une pause pour reprendre le contrôle de la situation.

Du côté d’Adam Silver et des dirigeants, l’option est toutefois écartée pour le moment.

« Nous avions prévu qu’il y aurait des reports de matchs cette saison et nous avons planifié le calendrier en conséquence », a indiqué le porte-parole de la NBA, Mike Bass, à ESPN. « Il n’est pas prévu d’interrompre la saison, et nous continuerons à être guidés par nos experts médicaux et nos protocoles de santé et de sécurité ».

Comme toutes les ligues sportives dans le monde qui ont décidé de disputer leur saison dans un environnement semi-ouvert, la NBA savait en effet qu’il lui faudrait jongler avec les contaminations et les cas contacts.

Depuis la reprise des « training camp », début décembre, il y a déjà eu 63 contaminations au Covid-19 confirmées sur les 550 joueurs testés, et il devrait y en avoir au moins 7 de plus cette semaine. Pourquoi donc ne pas se mettre en pause deux semaines, histoire d’isoler tout le monde et d’arrêter la propagation du virus dans la ligue ? Parce que les experts médicaux qui conseillent la NBA pensent que le risque de contamination est encore plus élevé en dehors de son protocole, et qu’un simple arrêt ne servirait à rien.

Il faudrait totalement isoler les joueurs, notamment de leurs proches, pour reprendre le contrôle, mais l’option est trop difficile à mettre en place. Alors, en attendant que les vaccins ne deviennent accessibles à toute la population, Adam Silver et les propriétaires croisent les doigts.

« Ils nous disent que ce sera mieux plus tard dans la saison, mais j’espère que cela ne va pas casser la ligue dans les prochaines semaines », explique ainsi un GM anonyme, toujours à ESPN.

Pour l’instant, la NBA serre donc les fesses en espérant traverser l’orage sans trop d’encombres. Mais la situation n’est vraiment pas simple, et les franchises s’inquiètent sérieusement de ces matchs disputés en effectif réduit qui changent la donne sportive, et obligent les entraîneurs à tirer sur la corde physique de leurs joueurs. Tout comme ces allers-retours en quarantaine qui multiplient les risques de blessures auprès des joueurs.