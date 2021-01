[Programme du soir] Les Rockets vont-ils prendre leur revanche sur les Lakers ?

Avant ça, à partir de 01h00, il devrait y avoir une rencontre entre les Sixers et le Heat (beIN Sports Max 4), même si les deux équipes sont très affaiblies avec les différentes quarantaines des deux côtés.

À 01h30, Kevin Durant et les Nets accueillent les Nuggets de Nikola Jokic tandis qu’Oklahoma City peut confirmer son étonnant début de saison face aux Spurs, à 02h00. Enfin, la soirée se termine à Golden State, où Stephen Curry et sa bande reçoivent les Pacers de Domantas Sabonis.

