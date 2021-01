Double-double : Domantas Sabonis reçu 10/10

On ne savait pas trop sur quel pied Domantas Sabonis allait danser lors de la reprise, au retour d’une blessure à la voûte plantaire qui lui a coûté sa participation à la fin de saison 2019/20 dans la « bulle ».

Mais le Lituanien a le cuir épais et sa blessure, ainsi que la longue période passée sans jouer, n’est plus qu’un vilain souvenir, et toutes ces mésaventures sont bel et bien derrière lui.

« Je ne vais pas mentir, c’était dur », a-t-il reconnu sur le site des Pacers en marge de la rencontre à Sacramento. « Particulièrement le confinement, alors qu’on était tous à s’entraîner, rester en forme avant même le « training camp ». J’ai découvert que j’avais une blessure à la voûte plantaire une semaine seulement avant la reprise de la saison. On joue toute la saison pour pouvoir disputer les playoffs, et le fait de les manquer était dur. Je n’avais plus joué depuis mars. Avec les équipes qui ont manqué la « bulle » ça fait presque un an… C’est le sport qu’on aime, et c’était incroyable de pouvoir rejouer. Même en pré-saison, j’étais super heureux de voir de vrais arbitres ».

Après avoir pris son mal en patience, l’intérieur d’Indiana est donc revenu déchaîné sur les parquets, parvenant à améliorer la ligne de stats de sa saison All-Star en 2019/20, avec plus de points, de meilleurs pourcentages aux tirs, autant de rebonds et de passes décisives. Avec son style particulier, sa force physique, ses fondamentaux et sa vision de jeu.

Attention à la casse…

Lors du dernier match à domicile face à Phoenix, il s’est pris pour Andre Drummond avec un double « double-double » à 28 points et 22 rebonds. Il fallait remonter à 2008 pour voir un joueur d’Indiana compiler plus de 20 unités dans deux catégories statistiques et c’était Troy Murphy. Cette nuit, face aux Kings, il a réalisé un nouveau « double-double », et en regardant ses stats, on s’aperçoit que c’est le 10e en 10 matches ! Seuls Nikola Jokic et Andre Drummond font aussi bien depuis le début de saison.

Même si le début de saison de Domantas Sabonis ressemble à un sans-faute, Nate Bjorkgren va devoir prendre soin de ne pas écorner le tableau. Le nouveau coach des Pacers a ainsi beaucoup tiré sur le Lituanien qui dispose du deuxième plus gros temps de jeu de la NBA (derrière RJ Barrett, Malcolm Brogdon est troisième), à près de 38 minutes par match.

Les Pacers restent en effet sur deux défaites et ont entamé leur premier road-trip avec cinq matchs en sept jours. L’objectif sera donc de ne pas gâcher le bon début de saison d’Indiana et de son intérieur.

« On va devoir prendre soin de nous, rester en bonne santé, être prêts, prendre les matchs les uns après les autres. Il va falloir être très concentrés. Il va y avoir beaucoup de systèmes défensifs, de joueurs à affronter. Le coach aime proposer différents schémas défensifs, selon les adversaires, donc on va devoir être prêts, autant physiquement que mentalement », avait-il glissé avant la rencontre perdue à Sacramento.