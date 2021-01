Les Pistons sous le charme de Saddiq Bey

Au fil des jours, Saddiq Bey prend du volume à Detroit et gagne la confiance de Dwane Casey. La preuve avec les deux derniers matches des Pistons où le rookie a évolué avec les titulaires en dernier quart-temps. Résultat : Saddiq Bey a pris du galon avec 14 points de moyenne depuis trois matches et un très joli 47% de réussite à 3-pts.

Contre les Suns, il a même marqué deux paniers importants en prolongation dans la victoire des siens.

« C’était génial d’avoir cette opportunité de pouvoir jouer dans les moments chauds », a réagi le rookie pour le site officiel de la franchise. « L’équipe s’est soudée pour revenir et ça veut dire beaucoup. J’essaie de jouer dur, d’être prêt. C’est ça mon état d’esprit. »

C’est une trajectoire rapide pour le rookie, qui fut sélectionné (seulement) en 19e position et s’est déjà imposé dans le Top 5 des meilleurs marqueurs et rebondeurs (cinquième aux points, quatrième aux rebonds) de la cuvée 2020. Son 44% de réussite derrière l’arc est précieux, surtout pour un joueur qui prend près de 70% de ses tirs à 3-pts.

« Il est bien, c’est certain », souligne Mason Plumlee. « Dans sa préparation, ses entraînements, sa manière d’aborder les matches, il est très mature. Voilà pourquoi il est capable de monter d’un cran et de réaliser des grosses actions, et pourquoi le staff et ses coéquipiers ont confiance en lui. »

« Il n’est pas un rookie normal »

Saddiq Bey s’est aussi illustré en défense contre Phoenix. En fin de match, après avoir vu Jerami Grant prendre sa cinquième faute, c’est le rookie qui a décidé de s’occuper de Devin Booker. Là encore, ça a marqué Dwane Casey.

« Il est mature pour son âge », constate et apprécie le coach de Detroit. « Offensivement et défensivement. Il est intelligent. Il a les appuis et la vitesse pour rester face à un joueur comme Booker. Je n’avais aucune appréhension car il n’est pas un rookie normal. Pour son adresse à 3-pts, il bosse toute la journée, donc je ne suis pas surpris. J’aime son jeu et je suis enthousiaste pour son avenir. »

Pourtant, les Pistons n’avaient pas prévu de le choisir en novembre dernier. Pas parce qu’il n’était pas assez bon, mais parce qu’avec leur 19e choix, ils pensaient que l’ancien de Villanova ne serait plus disponible…

« On était sous le choc », se souvient Dwane Casey. « On ne l’a pas rencontré avant la Draft car on imaginait qu’il serait déjà parti au moment de faire notre choix. Par chance, il était encore disponible et on a sauté sur l’occasion. On avait un bon feeling avec lui donc on n’a pas hésité. »