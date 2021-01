Tyronn Lue veut retrouver un Lou mordant

Si l’on se fie au seul différentiel entre la moyenne des points inscrits et encaissés, les Clippers disposent du pire banc de la ligue en ce début de saison (ratio +/- de -4.4 points). Tyronn Lue est ainsi contraint revoir ses rotations, en vue d’améliorer notamment l’efficacité défensive de sa « second unit ». Il entend éviter la combinaison, poreuse dans ce secteur, Reggie Jackson, Luke Kennard et Lou Williams.

Envers ce dernier, le coach des Clippers a formulé une consigne simple à propos du jeu de l’autre côté du terrain : « Je lui ai dit qu’offensivement, il tâchait de faire les choses correctement en faisant circuler le ballon. Mais je lui ai dit : ‘Tu dois jouer ton jeu. Être toi-même. Être ce joueur présent dans la ligue depuis 14, 15 ans. Et si tu marques, on va te laisser en jeu.’ »

Particulièrement adroit cette année par rapport à ses standards en carrière, Lou Williams est en revanche d’une surprenante discrétion dans l’animation offensive. De 18 points et 6 passes de moyenne, il a chuté à 10 points et moins de 3 passes. La baisse de son temps de jeu n’explique pas tout.

Pourtant jamais timide pour dégainer, Lou Williams a considérablement réduit son volume de tirs. Lue et les Clippers ont donc été ravis de voir le remplaçant inscrire 21 points face aux Bulls, son plus gros total de la saison, marqué par 9 passages sur la ligne des lancers.

Revenir à ses anciennes habitudes

« Il n’a pas remporté le trophée de meilleur 6e homme pour avoir été un bon passeur », remarque Paul George. « C’est l’un des meilleurs marqueurs. Donc on veut qu’il marque, on a besoin qu’il soit Lou Williams. »

« J’essayais juste de jouer dans le cadre du système, d’avoir un impact positif avec les minutes qui m’étaient allouées », s’explique le triple lauréat du trophée de meilleur remplaçant. « Je réalise à quel stade de ma carrière j’en suis. Je comprends aussi que l’identité de cette équipe a légèrement changé avec l’arrivée de Luke et de Serge (Ibaka). Cela fait de nous une équipe plus dense. »

Peut-être aussi que ce remodelage de l’effectif, marqué par le départ de Montrezl Harrell, a chamboulé l’arrière qui s’entendait particulièrement bien dans le jeu avec l’intérieur.

« Sur les dix premiers matches, je dirais que j’ai été davantage un facilitateur. Je n’étais pas aussi agressif que je le pouvais en attaque et Coach Lue m’a dit que cela devait changer et que je devais retrouver mes anciennes habitudes. C’est naturel pour moi. C’est donc ce que je lui ai dit : ‘ N’en dis pas plus, je m’occupe du reste.’ »