Les Warriors survivent à la pire soirée en carrière de Stephen Curry

Les chiffres étaient clairs : après neuf rencontres, et avant le duel face à Toronto, les Warriors avaient besoin d’un Stephen Curry en forme pour espérer l’emporter. Quand le meneur dépassait les 30 points : cinq matches, cinq victoires. Dans le cas contraire : quatre matches, quatre défaites.

Voilà pourquoi le succès contre les Raptors avec un Stephen Curry à 2/16 au shoot (sa pire prestation en carrière dans ce domaine) et seulement 11 points inscrits est important aux yeux de Steve Kerr.

« Je parle de ça depuis le premier jour du training camp », rappelle le coach des Warriors à ESPN. « Je parle de notre défense, de notre état d’esprit qui doit être tourné vers ça. On n’est plus l’équipe d’il y a trois ans, avec Kevin Durant et Klay Thompson. On est devenu une équipe NBA classique. Néanmoins, on a assez de talent, assez d’armes pour surmonter une mauvaise soirée au shoot. Les joueurs savent que la clé de notre équipe, c’est la défense. Là, on a été très bon en défense, et donc on va dans la bonne direction. »

« On ne peut pas gagner un tel match sans défendre »

Le double MVP confirme lui aussi cette « bonne direction ». Jour après jour, l’équipe semble plus solide, notamment avec le retour d’un Draymond Green qui retrouve de plus en plus de volume, et les récentes victoires apportent de la confiance au groupe.

« Je pense qu’on avance bien », explique Stephen Curry. « On a confiance dans les joueurs présents sur le parquet. On en est là pour l’instant, les gars montent d’un cran, on reste ensemble, on essaie de trouver des solutions. On ne peut pas gagner un tel match sans défendre. Et on progresse dans ce domaine. On a conscience qu’avec une deuxième mi-temps aussi mauvaise offensivement, on a remporté cette partie grâce à notre défense. »

Pour compenser sa maladresse, Stephen Curry a donné six passes décisives mais surtout pris neuf rebonds. « J’ai déjà connu des 0/11 ou 1/10, donc l’essentiel, c’est de continuer de shooter. Et de rester dans la rencontre, en participant aux autres domaines : la défense, le rebond, être un leurre en attaque si nécessaire. Il y a plusieurs façons d’avoir de l’impact si on est maladroit. Mais il faut continuer de tirer. Je ne suis pas inquiet. »